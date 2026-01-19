Γνώρισε τον Red Bull Basement νικητή που θα φέρει επανάσταση στη γεωργία

Δεν είναι κάθε μέρα που μια παρουσίαση μιας νεοφυούς επιχείρησης φέρνει δάκρυα στα μάτια του ακροατηρίου της. Αλλά όταν το όνομα του Aldrin 'Soj' Sojourner Gamayon ανακοινώθηκε ως το όνομα του νικητή του Παγκόσμιου Τελικού Red Bull Basement 2024, στο Τόκιο, πολλοί συμμετέχοντες, ειδικοί μέντορες, ακόμη και οι κριτές χτύπησαν τη γροθιά τους και ανοιγόκλεισαν τα μάτια τους.

Κάνοντας το ταξίδι στην Ιαπωνία από το σπίτι του στις Φιλιππίνες, ο Gamayon έφτασε στον Παγκόσμιο Τελικό με ένα μεγάλο χαμόγελο, ένα τυχερό λούτρινο ζωάκι και μια συναρπαστική ιδέα. Εμπνευσμένος από τη συνέντευξη που πήρε από 80 αγρότες - μεταξύ των οποίων και ο θείος του - οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις στην παροχή του βασικού τροφίμου της χώρας, του ρυζιού, συνέλαβε το AgriConnect. Πρόκειται για μια εφαρμογή με τεχνητή νοημοσύνη, που μπορεί να ειδοποιεί τους αγρότες για τις απειλές των καλλιεργειών και να τους βοηθά στη διαχείριση του κινδύνου.

"Αυτό είναι τρελό! Αυτό σημαίνει τόσα πολλά", δήλωσε ο Gamayon καθώς παραλάμβανε το βραβείο του. "Το κάνω αυτό για τους γεωργούς των Φιλιππίνων. Το κάνω αυτό για τους θείους μου, οι οποίοι εργάζονται τόσο σκληρά για να προσπαθήσουν να τα βγάλουν πέρα. Και ελπίζω ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο όχι μόνο στις Φιλιππίνες αλλά και στον κόσμο".

Το ταξίδι του Gamayon ξεκίνησε όταν συμμετείχε στον διαγωνισμό, υποβάλλοντας την ιδέα του με τη βοήθεια του Red Bull Basement Chatbot, το οποίο τροφοδοτήθηκε με AI που ενεργοποιήθηκε από τους εταίρους της εκδήλωσης, τη Microsoft και την AMD.

Εκείνη την εποχή, ο φοιτητής του Τμήματος Διαχείρισης Τεχνολογίας Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ateneo de Manila, είχε πρόσφατα επιστρέψει από μια πρακτική άσκηση στη Σιγκαπούρη. Ο ίδιος εξηγεί: "Το να πετάω σε μια άλλη χώρα για να σπουδάσω είναι προνόμιο και υπάρχει μια ευθύνη μέσα μου να ανταποδώσω. Το να το συνδυάσω αυτό με τις εμπειρίες μου και τα πράγματα για τα οποία νιώθω έντονα, με οδήγησε στους αγρότες. Είναι το μάντρα μου να χτίσω κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό μου".

Το AgriConnect ξεπέρασε τις 3.600 συμμετοχές σε όλες τις Φιλιππίνες. Ως νέος νικητής της χώρας, ο Gamayon ξεκίνησε τη φάση ανάπτυξης του Red Bull Basement, βελτιώνοντας την ιδέα του με καθοδήγηση και πόρους, πριν φτάσει στο Τόκιο για τον Παγκόσμιο Τελικό. Κατά τη διάρκεια της τριήμερης εμπειρίας, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εργαστήρια εμπειρογνωμόνων, κεντρικές ομιλίες και καθοδήγηση, προτού παρουσιάσουν τις λύσεις τους σε ένα Idea Gallery, όπου επιλέχθηκαν οι 10 κορυφαίοι για να παρουσιάσουν την τελική τους πρόταση στην παγκόσμια κριτική επιτροπή. Η επιτροπή αποτελούνταν από την αθλήτρια της Red Bull και επιχειρηματία Molly Carlson , τον Ryan Sagare της AMD, τη Letizia Royo-Villanova της Plug and Play, τον εκπαιδευτικό δημιουργό και επιχειρηματία Jun Yuh και τον επικεφαλής της Microsoft for Startups Hans Yang.

Οι κριτές Carlson, Sagare, Royo-Villanova, Yuh και Yang © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Οι κριτές δεν είχαν εύκολο έργο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, το Red Bull Basement κατακλύστηκε από περισσότερες από 110.000 καινοτόμες ιδέες για νεοφυείς επιχειρήσεις από ποτέ, και οι 40 εθνικοί νικητές ήταν ένα εξαιρετικό πλήρωμα. Όταν ήρθε η ώρα για τις 10 κορυφαίες παρουσιάσεις, κάθε ένας από τους νικητές είχε μόνο δύο λεπτά για να παρουσιάσει τα επιχειρήματά του. Οι παρουσιάσεις τους ήταν συναρπαστικές, από ένα εργαλείο που βοηθά στην πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων (Τσεχική Δημοκρατία) έως μια εφαρμογή με τεχνητή νοημοσύνη που εξατομικεύει την προπόνηση αθλητών (Γερμανία), και από μια βιώσιμη μπαταρία που αλλάζει τα δεδομένα (Ιταλία) έως μια εφαρμογή που συνδέει φοιτητές με μέντορες (Ιρλανδία).

Όπως μοιράστηκε ο Gamayon, "σε έναν διαγωνισμό, υπάρχει η νοοτροπία του "πρέπει να είσαι καλύτερος από τις άλλες ομάδες" - και μετά έρχομαι εδώ και βλέπω αυτές τις διαφορετικές ιδέες, αυτές τις προσωπικές ιστορίες, τις εμπειρίες τους... Είδα πραγματικά αυτόν τον σκοπό και την ορμή και την αποφασιστικότητα. Εμπνεύστηκα από τους ανθρώπους γύρω μου, υπενθυμίζοντάς μου ότι δεν είναι μόνο ο ανταγωνισμός. Είναι το να μοιράζεσαι στιγμές και αναμνήσεις με ανθρώπους που έχουν το ίδιο σκεπτικό".

Επόμενη στάση στην ατζέντα του Gamayon: Μετά την απογείωση από το after-party θα πάει κατευθείαν στο σπίτι του για κάτι πιο προσγειωμένο - τις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια, θα επιστρέψει στον διπλό στόχο του να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο για τους αγρότες και να συμβάλει στην ενίσχυση του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων των Φιλιππίνων.

"Θα προσπαθήσω πραγματικά να δημιουργήσω περισσότερες συνεργασίες στις Φιλιππίνες. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα επόμενα βήματα της startup μου", εξήγησε. "Η νίκη είναι υπέροχη, είναι καταπληκτική. Αλλά υπάρχει μια μεγαλύτερη ευθύνη μπροστά μας τώρα. Αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Και είμαι έτοιμος γι' αυτό".

Βοηθώντας τις προσπάθειές του: Ως νικητής του Red Bull Basement, ο Gamayon ανυπομονεί για ένα ταξίδι τριών εβδομάδων, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, για ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που προσφέρει πόρους, δικτύωση και καθοδήγηση με ηγέτες της τεχνολογίας και του επιχειρηματικού κεφαλαίου στο τεχνολογικό κέντρο της Silicon Valley.

"Πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που οι Φιλιππίνες συμμετέχουν στο Red Bull Basement και ελπίζω πραγματικά να έχουμε περισσότερους εκπροσώπους", δήλωσε ο Gamayon. Παραδεχόμενος ότι ο ίδιος είχε αρχικά δειλιάσει στη σκέψη ότι "θα πήγαινε κόντρα στον κόσμο", η συμβουλή του σε όποιον σκέφτεται να συμμετάσχει στο Red Bull Basement είναι να μη διστάσει:

"Το πενήντα τοις εκατό των περιπτώσεων, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν έχουν μεγάλη πρόοδο επειδή σκέφτονται υπερβολικά. Το Red Bull Basement επιτρέπει καινοτομίες που [σας] επιτρέπουν να μαθαίνετε από τα λάθη και να αναπτύσσεστε. Ερχόμενος στο Red Bull Basement, είχα τόσες διαφορετικές κατευθύνσεις και ιδέες, αλλά τις έβγαλα προς τα έξω και αυτό με οδήγησε εκεί που βρίσκομαι σήμερα. Ξεκίνησε μόνο επειδή το έκανα πραγματικά".

Μάθε περισσότερα για το Red Bull Basement και εξερεύνησε όλες τις ιδέες των φιναλίστ ομάδων στο www.redbullbasement.com.