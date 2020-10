Γνώρισε τους Speakers του 3ου Workshop του Red Bull Basement

Σόφη Λάμπρου

Να συζητήσει με όσο περισσότερα άτομα μπορεί που ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά του κοινού- στόχο, ώστε να επιβεβαιώσει υποθέσεις και να προσαρμόσει ανάλογα το προϊόν/ υπηρεσία του (validation with customer)

Να σκεφτεί προσεκτικά ποιά είναι η πραγματική αξία που θα παράξει με τον προϊόν/υπηρεσία του για το κοινό που θα απευθυνθεί (value proposition)

Άννα Καραγιάννη

Νεκτάριος Μωραΐτης

Head of Energy Performance, RES Invest

Αναστάσης Σταμάτης

Εθελοντής - Συντονιστής Πανελλαδικής Δράσης "Let's do it Greece"

Ο Αναστάσης Εθελοντής - Συντονιστής πανελλαδικής δράσης της πανελλήνιας εθελοντικής εκστρατείας "Let's do it Greece". Στην "καθημερινή" του ζωή είναι Data Scientist και ασχολείται με την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσω των δεδομένων. Έχει σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός και έζησε στο εξωτερικό πριν αποφασίσει να γυρίσει Ελλάδα και να ακολουθήσει μια νέα καριέρα.

