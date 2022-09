To Red Bull District Ride του 2022 ανέδειξε το ΜΤΒ slopestyle

Red Bull District Ride 2022 Watch as Nuremberg's picturesque old town is once …

Διαγωνισμός Best Trick

αποδείχθηκε ότι το σπορ γνωρίζει μια περίοδο εντυπωσιακής άνθισης. Η λέξη εξέλιξη είναι αυτή που χαρακτηρίζει απόλυτα αυτό τον διαγωνισμό καθώς είδαμε εκπληκτικά τρικ να εκτελούνται για πρώτη φορά ενώ παράλληλα -επίσης για πρώτη φορά- κάποιες γυναίκες δοκίμασαν την τρομακτική πίστα στη Νυρεμβέργη και είχαν τον δικό τους αγώνα best trick στο Big Air District μαζί με τους άνδρες.

Περισσότεροι από 120.000 θεατές έδωσαν το παρών σε αυτό το φοβερό διήμερο στη Νυρεμβέργη, το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή με διαγωνισμό Best Trick και συνεχίστηκε με τους τελικούς στο Slopestyle το Σάββατο το απόγευμα.

Περισσότεροι από 120.000 θεατές έδωσαν το παρών σε αυτό το φοβερό διήμερο στη Νυρεμβέργη, το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή με διαγωνισμό Best Trick και συνεχίστηκε με τους τελικούς στο Slopestyle το Σάββατο το απόγευμα.

Περισσότεροι από 120.000 θεατές έδωσαν το παρών σε αυτό το φοβερό διήμερο στη Νυρεμβέργη, το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή με διαγωνισμό Best Trick και συνεχίστηκε με τους τελικούς στο Slopestyle το Σάββατο το απόγευμα.

Scrollαρε παρακάτω για να μάθεις τι έγινε στον τελικό του Slopestyle και στο διαγωνισμό Best Trick για το Red Bull District Ride του 2022:

Scrollαρε παρακάτω για να μάθεις τι έγινε στον τελικό του Slopestyle και στο διαγωνισμό Best Trick για το Red Bull District Ride του 2022:

Scrollαρε παρακάτω για να μάθεις τι έγινε στον τελικό του Slopestyle και στο διαγωνισμό Best Trick για το Red Bull District Ride του 2022:

«Η σημερινή νίκη μου σημαίνει τα πάντα για μένα! Το γεγονός ότι μπορούμε να φέρουμε έναν διαγωνισμό slopestyle με mountain bike στο κέντρο μιας πόλης, με τόσο θεαματικό set up και την παρουσία τόσων χιλιάδων θεατών, είναι πραγματικά εκπληκτικό», δήλωσε ο Johansson μετά την μεγάλη νίκη του.

«Η σημερινή νίκη μου σημαίνει τα πάντα για μένα! Το γεγονός ότι μπορούμε να φέρουμε έναν διαγωνισμό slopestyle με mountain bike στο κέντρο μιας πόλης, με τόσο θεαματικό set up και την παρουσία τόσων χιλιάδων θεατών, είναι πραγματικά εκπληκτικό», δήλωσε ο Johansson μετά την μεγάλη νίκη του.

«Η σημερινή νίκη μου σημαίνει τα πάντα για μένα! Το γεγονός ότι μπορούμε να φέρουμε έναν διαγωνισμό slopestyle με mountain bike στο κέντρο μιας πόλης, με τόσο θεαματικό set up και την παρουσία τόσων χιλιάδων θεατών, είναι πραγματικά εκπληκτικό», δήλωσε ο Johansson μετά την μεγάλη νίκη του.

Show all results

Show all results

Παρακολούθησε τον Emil Johansson να κερδίζει τον διαγωνισμό Best Trick στο Red Bull District Ride 2022.