Red Bull League of Its Own επιστρέφει δυναμικά για την απόλυτη αναμέτρηση

Το Red Bull League of Its Own επιστρέφει δυναμικά στις 15 Δεκεμβρίου 2024, στην Accor Arena στο Παρίσι της Γαλλίας, έδρα των τελικών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος League of Legends 2019. Φέτος, ο αγώνας θα είναι πιο σκληρός από ποτέ, καθώς συμμετέχουν περισσότερες ομάδες από ποτέ, ενώ στο line-up θα συμμετέχει και η θρυλική T1 από την Κορέα αντιμέτωπη με αγαπημένες ευρωπαϊκές ομάδες.