Γνώρισε τον Έλληνα νικητή του Παγκόσμιου τουρνουά Red Bull M.E.O.

Πόσο καιρό παίζεις Hearthstone;

Παίζω Hearthstone από το 2014 με on and off διαστήματα προφανώς. Ένας φίλος με έπεισε να ξεκινήσω την εποχή που όλοι ασχολούνταν με το League Of Legends. Την πρώτη μέρα, έπαιξα 17 ώρες και decks όπως τo taunt rogue, divine spirit/inner fire priest (όντως καλό!) και stormwind champion shaman. Τρελές εποχές.