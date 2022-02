Μάθε τα πάντα για τους αγώνες urban downhill στο Μονσεράτ & Βαλπαραΐσο

In the past riders have had to ride on a rooftop of a house alongside the famous Boccaccio stairs. Η πίστα του Red Bull Valparaiso Cerro Abajo έχει μήκος 2,0 χιλιόμετρα. Ξεκινά στις πλαγιές του βουνού και στη συνέχει περνά από την πλατεία Bismarck, τον δρόμο Atahualpa και συναντά την πηγή Neptune στην πλατεία Anibal Pinto στο κέντρο της πόλης. Στο παρελθόν οι αναβάτες καλούνταν να περάσουν πάνω από την στέγη ενός σπιτιού και να κουτρουβαλήσουν από τις φημισμένες σκάλες Boccaccio.