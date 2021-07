Οδηγός επιβίωσης για rookies στο Red Bull Romaniacs

Ας πούμε πως, όπως ο Αυστριακός θρύλος του ski Marcel Hirscher, αποφασίσεις να αντιμετωπίσεις το θηρίο που λέγεται “Red Bull Romaniacs” για πρώτη φορά… Πώς θα δώσεις στον εαυτό σου μερικές πιθανότητες να φτάσεις μέχρι τη γραμμή του τερματισμού; Συγκεντρώσαμε εδώ μερικές πολύτιμες προτάσεις από γνωστούς αναβάτες του Hard Enduro και σου τις μεταφέρουμε:

1. Προετοιμάσου για την επιτυχία με πολλή προπόνηση…

Ο δύο φορές νικητής του Red Bull Romaniacs και παγκόσμιος πρωταθλητής WESS, Mani Lettenbichler μας λέει: «Δε χρειάζεται να τρελαθείς στην προπόνηση πριν από έναν τόσο μεγάλο αγώνα, αλλά φυσικά είμαι ευχαριστημένος με την προετοιμασία μου. Ήταν έντονη αλλά αρκετά καλή. Είχα δύο μέρες με πολύ riding στην Ιταλία, με τον Michele Bosi, τον διοργανωτή του Abestone . Είναι ένας πολύ καλός φίλος μου και είναι σημαντικό να οδηγείς με άτομα που έχουν πολύ υψηλό επίπεδο. Όταν θα πάω στην Ιταλία, σχεδόν πάντα πηγαίνω στο μέρος που ζει γιατί μπορούμε να οδηγήσουμε σε κάποια δύσκολα και απαιτητικά κομμάτια και η οδήγηση του είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο."

Ο Graham Jarvis, έξι φορές νικητής του Red Bull Romaniacs και θρύλος του Hard enduro: “H προετοιμασία για αυτόν τον αγώνα είναι πολύ σημαντική οπότε χρειάζεται πολύ οδήγηση και προπόνηση στο γυμναστήριο. Και την τελευταία εβδομάδα, πρέπει να ξεκουραστείς πολύ, να φας καλά και να βεβαιωθείς πως είσαι έτοιμος.

2. Ετοίμασε το σώμα σου για πέντε ημέρες αγωνιστικής δράσης

Ο Paul Bolton , που έχει ανέβει στο παρελθόν στο βάθρο αγώνα Red Bull Romaniacs και πλέον είναι σχολιαστής της Red Bull TV και δημοσιογράφος, μάς λέει: “Το σωστό φαγητό και η ενυδάτωση είναι 100% κρίσιμα. Από περίπου μια εβδομάδα πριν από τον αγώνα, πρέπει να ξεκινήσετε τη φόρτωση του οργανισμού σας με φαγητό και να κοιμηθείτε περισσότερο από το συνηθισμένο γιατί σίγουρα θα το χρειαστείτε. Συνήθως έχανα πολύ σωματικό βάρος στον αγώνα που ήμουν εξαντλημένος και σχεδόν άρρωστος για περίπου δύο εβδομάδες μετά τον αγώνα. Για αυτό είναι σημαντικό να το κάνετε αυτό πριν τον αγώνα."

Volker Jacob, δημοσιογράφος και διοργανωτής της Red Bull Romaniacs. “Να είστε έτοιμοι να παλέψετε πολλές ημέρες στη σειρά. Αυτό που συνήθως ταλαιπωρεί τους αναβάτες είναι οι μεγάλες μέρες. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να οδηγήσουν στα καλύτερά τους για μία ή δύο ημέρες, αλλά την τρίτη μέρα γίνεται πολύ δύσκολο να σηκωθεί κανείς το πρωί και να επιστρέψει στη σέλα της μοτοσυκλέτας του.

3.Να προπονείσαι με φίλο που βρίσκεται σε παρόμοιο επίπεδο

Mani Lettenbichler: “Ο Billy Bolt έχει έρθει να προπονηθούμε μαζί αρκετές φορές και έχουμε οργανώσει κάποια καλά προπονητικά camp. Είμαστε σίγουρα μεγάλοι αντίπαλοι, και όταν αγωνιζόμαστε, βρισκόμαστε σε mode ανταγωνισμού αλλά μόλις περάσουμε τη γραμμή τερματισμού, είμαστε και πάλι δύο καλοί φίλοι. Προπονούμαστε μαζί γιατί μας βοηθά να βελτιωνόμαστε με ταχύτερο ρυθμό, σπρώχνουμε συνεχώς ο ένας τον άλλον."

4. Αφιέρωσε χρόνο για να ρυθμίσεις τη μοτοσυκλέτα σου

Ο δύο φορές νικητής του Red Bull Romaniacs Jonny Walker μάς λέει: “Οδηγώ μια καινούργια μοτοσυκλέτα με την οποία κανείς δεν έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα στο Hard Enduro. Είναι πολύ καλή και η Beta με βοηθάει σε ότι χρειάζομαι. Πιστεύω πως με τον μηχανικό μου έχουμε πετύχει ένα πολύ καλό set-up, παρά το γεγονός πως την έχουμε μόλις λίγους μήνες, και πιστεύω πως είμαστε σε καλή θέση για το Red Bull Romaniacs”.

5. Να έχεις σωστό support κατά τη διάρκεια του αγώνα

Paul Bolton: “Μια καλή ομάδα σε βοηθάει να συγκεντρωθείς καλύτερα στον αγώνα και στη διαδρομή στα βουνά για πέντε μέρες. Ο Graham Jarvis βασίζεται πολύ στον μηχανικό του (Damo Butler) για τις ρυθμίσεις, τη στρατηγική και τη συγκέντρωσή του επειδή έχει πολύ καλή αντίληψη για το τι χρειάζεται ένας αγώνας Hard Enduro. Ο Mani (Lettenbichler) θα ακούσει τον μπαμπά του (Letti) επειδή έχει βρεθεί στον αγώνα, πήρε μέρος και τον κέρδισε.”

Mani Lettenbichler: "Ο πατέρας μου έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα υποστήριξης μου. Πάντα είναι εκεί για μένα.Όταν αποσυρθώ από την ενεργό δράση, έχουμε συμφωνήσει να επιστρέψει στους αγώνες και να τον υποστηρίξω εγώ!"

6. Να περιμένεις το αναπάντεχο

Ο Martin Freinadametz, ιδρυτής του Red Bull Romaniacs και πρώην επαγγελματίας snowboarder: «Η διαδρομή είναι διαφορετική κάθε χρόνο. Δεν αλλάξαμε τόσο πολύ φέτος, επειδή ο περσινός αγώνας πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, κάτι που μας έδωσε λιγότερο χρόνο για να βρούμε νέα κομμάτια. Αλλά έχουμε αποκτήσει πολλή τεχνογνωσία τα τελευταία 18 χρόνια και συνδυάζουμε πράγματα για να το κάνουμε ενδιαφέρον και να διασφαλίζουμε ότι υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες εκπλήξεις. Γι 'αυτό φέτος προσθέσαμε μια μαραθώνια ειδική ώστε να μπορέσουμε να πάμε βαθύτερα στην άγρια φύση και να εξερευνήσουμε ακόμα περισσότερα κομμάτια ."

7. Να ξέρεις πως ο καιρός είναι απρόβλεπτος

Paul Bolton: “Ο καιρός είναι ένας ακόμα ενδιαφέρων παράγοντας. Το θέμα για το Red Bull Romaniacs είναι ότι μπορείς να ξεκινήσεις σε μια κοιλάδα όπου βρέχει και στη συνέχεια να διαπιστώσεις ότι η υπόλοιπη περιοχή είναι στεγνή. Και αν έχετε προετοιμαστεί για υγρό καιρό, θα δυσκολευτείτε.”

Martin Freinademetz: "Έχουν περάσει χρόνια από τότε που είχαμε τόσο καλό καιρό, οπότε αν κρατήσει, όλοι μάλλον θα περάσουν πιο όμορφα. Η βροχή το κάνει πιο δραματικό. Όχι μόνο δυσκολεύει τους αναβάτες, αλλά κάνει πιο δύσκολη και την οργάνωση οπότε κανείς δεν τη θέλει πραγματικά."

8. Είναι σα μαραθώνιος, όχι 100αρι sprint

Jonny Walker: “Το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι είναι ένας τόσο μεγάλος αγώνας που πρέπει να εξοικονομείς ενέργεια για να βγάλεις όλη την εβδομάδα. Κάποτε ήταν πιο χαλαρή βόλτα αλλά πλέον τρέχεις για οκτώ ώρες την ημέρα. Ο ρυθμός είναι τρελός τώρα.”

Graham Jarvis: “Είναι ένας μεγάλος σε διάρκεια αγώνας. Για την Gold Class, πρέπει να οδηγήσεις τέρμα γκάζι από την αρχή έως το τέλος, αλλά για τη Silver και τη Bronze μπορείς να πας πιο κρατημένα, με ασφάλεια. Προσπαθείς να κρατάς τη μοτοσυκλέτα συνεχώς σε κίνηση και αποφεύγεις να παλεύεις μαζί της ώστε να εξοικονομήσεις ενέργεια.”

Paul Bolton: “Πρέπει να ξέρετε πότε να πιέσετε και πότε όχι σε αυτόν τον αγώνα. Είναι μια αίσθηση που αναπτύσσεται με εμπειρία. Ο Taddy Błażusiak θα μπορούσε να το κερδίσει. Είναι σε καλή φυσική κατάσταση, αρκετά δυνατός και σίγουρα έχει τις ικανότητες που απαιτούνται. Αλλά είναι τόσο ανταγωνιστικός που προσπαθεί ακόμα να το κερδίσει την πρώτη μέρα ενώ είναι περισσότερο σημαντικό να είσαι εκεί την τελευταία μέρα και να βρίσκεσαι σε θέση μάχης.” a day. The pace is crazy now.”

Το Red Bull Romaniacs course υψώνεται στα 3,500 μέτρα © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Η τελευταία μέρα κρύβει πάντα σκληρές εκπλήξεις © Robert Lynn/Future7Media Στο στοιχείο τους © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Ο πρωταθλητής σκι Marcel Hirscher θα αγωνιστεί στο Red Bull Romaniacs © Red Bull Content Pool Όλα στο όριο © Jonty Edmonds/Future7Media Μη φοβηθείς να βραχείς © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Έτοιμοι για τον αγώνα © Future 7 Media/KTM Θέλεις ελικόπτερο ή hard enduro bike για να φτάσεις στις κορυφές © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Μπαίνουν δυνατά από την εκκίνηση © Future7Media

9. Η στρατηγική των pro

Mani Lettenbichler: “Πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται από την αρχή! Είναι ένας τόσο μεγάλος αγώνας που είναι αδύνατο να προβλέψουμε τι θα γίνει οπότε το επιχειρώ και δίνω τον καλύτερο μου εαυτό.”

Jonny Walker: «Sprint από την αρχή μέχρι το τέλος. Απλώς τρέξε κάθε μέρα από την αρχή έως το τέλος και πέρνα όλα τα εμπόδια το συντομότερο δυνατό. Δεν μπορείς να κερδίσεις από την πρώτη μέρα, αλλά σίγουρα μπορείς να κάνεις μια καλή αρχή και να προετοιμαστείς για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Δεν θέλεις να ξεκινήσεις με το… αριστερό."

10. Να ξέρεις ποιοι είναι οι κυριότεροι αντίπαλοί σου

Mani Lettenbichler: “Αν και υπάρχουν κάποιοι αναβάτες που είναι φαβορί, είναι αρκετά δύσκολο να κάνεις προβλέψεις. Αν αντιμετωπίσεις μηχανικό πρόβλημα ή κάπου χάσεις χρόνο, πέφτεις αρκετές θέσεις στην κατάταξη. Δε νομίζω πως μπορείς να πεις ποιος θα κερδίζει, πριν την τελευταία μέρα.”

Jonny Walker: “Πιστεύω πως είναι μεταξύ Mani και Billy (Bolt). Αυτοί οι δύο έχουν πολύ υψηλό οδηγικό επίπεδο, είναι νέοι, δεν έχουν προβλήματα τραυματισμών και είναι αυτοί που πρέπει να ξεπεράσεις αν θες να πας για τη νίκη. Είμαι σίγουρος πως και το πρωτάθλημα θα κριθεί μεταξύ αυτών των δύο. Ο Mani θα τα πάει περίφημα στη Ρουμανία παρά τα γεγονός πως ο Billy βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Ο Graham, ο Mario Roman και εγώ θα είμαστε κοντά και γενικά υπάρχουν πέντε με έξι αναβάτες που μπορούν να βρεθούν στο βάθρο.”

Paul Bolton: “Θα είναι μια μάχη μεταξύ Billy και Mani ενώ στην τρίτη θέση θα μπορούσε να είναι ο Wade Young. Ο Graham θα είναι κάπου μέσα στους πρώτους ενώ θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τον Jonny Walker, λατρεύει την Beta του. Την οδήγησα πριν λίγες εβδομάδες, είχε πολύ καλό set-up και ήταν μια πραγματικά ωραία μοτοσυκλέτα. Από την άλλη έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για να στήσει την ομάδα του και είχε μείνει εκτός δράσης, λόγω τραυματισμού, για μεγάλο διάστημα οπότε δεν ξέρω αν έχει οδηγήσει πολύ ώστε να είναι έτοιμος για αυτόν τον αγώνα.”

Graham Jarvis: “O Mani και ο Billy Bolt είναι σε φόρμα. Οι πέντε-έξι κορυφαίοι αναβάτες βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο και δεν υπάρχει περίπτωση να τους νικήσω τώρα πια. Πρέπει να οδηγώ χωρίς λάθη κάθε μέρα."

Volker Jacob: "Ο Mani έχει φοβερές οδηγικές ικανότητες, δύναμη και πλέον είναι αχτύπητος στη στρατηγική. Ο Graham γνωρίζει το ρουμανικό δάσος απ΄ έξω, είναι αλάνθαστος στην πλοήγηση και δεν απόσυγκεντρώνεται ποτέ ασκώντας μεγάλη πίεση στους αναβάτες μπροστά του. Είναι σαν master του σκακιού. Είναι ακόμα ο καλύτερος σε αυτό. Πέρυσι έχασε μόνο την έβδομη νίκη του με μόνο δύο λεπτά."

11. Μην ξεχάσεις να διασκεδάσεις

Martin Freinademetz: "Στο παρελθόν έλαβα μέρος σε πολλούς διαφορετικούς αγώνες rally, Hard Enduro, cross country και πραγματικά σκληρές διοργανώσεις όπως το Red Bull Erzbergrodeo και προσπάθησα να συνδυάσω τα καλύτερα από αυτά στο Red Bull Romaniacs. Δεν ήξερα αν θα πετύχαινε αλλά όταν είχαμε διπλάσιο αριθμό συμμετεχόντων μετά το δεύτερο έτος, συνειδητοποιήσαμε ότι η ιδέα άρεσε πολύ στους ανθρώπους. Η τοποθεσία είναι τόσο σημαντική, επειδή έχουμε τόσες πολλές δυνατότητες για εξαιρετικό riding εδώ στη Ρουμανία."

Mani Lettenbichler: "Για μένα είναι σημαντικό να διασκεδάσεις και να μην είσαι πολύ τσιτωμένος, να θες περισσότερο μερικές καλές αναμνήσεις με τους συναθλητές. Η οδήγηση στο Red Bull Romaniacs είναι ίσως η καλύτερη που θα έχετε όλο τον χρόνο και είναι σημαντικό να χαλαρώσετε και να την απολαύσετε. Μην σκέφτεστε να κοντραριστείτε ή να προσπαθήσετε να περάσετε κάποιον αναβάτη ή πότε πρόκειται να τελειώσει ο αγώνας - απλώς απολαύστε τη βόλτα, γιατί όταν απολαμβάνετε τον εαυτό σας, θα οδηγείτε καλύτερα."

12. Ευτυχώς το Hard Enduro είναι φιλικό sport

Mani Lettenbichler: “Η κοινότητα του Hard Enduro είναι υπέροχη. Υπάρχουν τόσοι καλοί άνθρωποι στα paddock και όλοι κερδίζουμε από αυτό. Για αυτό λατρεύω αυτό το άθλημα τόσο πολύ.”

Graham Jarvis: "Ακόμα και στον αγώνα, βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Πηγαίνεις μαζί με άλλους και δεν υπάρχουν βρώμικα κόλπα όπως το να προσπαθεί ο ένας να χτυπήσει τον άλλον. Όλοι θέλουν να φτάσουν στον τερματισμό και να διασκεδάσουν ταυτόχρονα."

2021 Red Bull Romaniacs πρόγραμμα

Τρίτη, 27 Ιουλίου : Time trial qualification (TTQ)

Τετάρτη, 28 Ιουλίου : Offroad day 1

Πέμπτη, 29 Ιουλίου : Offroad day 2

Παρασκευή, 30 Ιουλίου : Offroad day 3

Σάββατο, 31 Ιουλίου : Offroad day 4