Tips από Icebreaker – Bananitoo – Ner0 για κερδίσεις στο Red Bull SoloQ

Να πάρετε ένα early game ήρωα(Pantheon ή Quinn για παράδειγμα) για να πάτε για το First blood ή Lucian, Caitlyn για 100cs/goal ή tower. Από εκεί και πέρα αν φοβάστε να ρισκάρετε, μπορείτε να παίξετε για το lvl 6 spike champ(Syndra ή Garen) για all in στο lvl 6 με ignite – Ulti.