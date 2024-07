Το Red Bull Summer Edition Juneberry στο Ejekt & Primer Music Festival

Το Ejekt Festival, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο, είναι γνωστό για την παρουσία κορυφαίων καλλιτεχνών και την εκρηκτική του ατμόσφαιρα. Φέτος, παρουσιάζει το μεγαλύτερο line up της ιστορίας του σε ένα φαντασμαγορικό τριήμερο με απίστευτους headliners! Στις 22 Ιουλίου, οι Korn επιστρέφουν μετά απο 19 χρόνια, ενώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχεται στις 23 Ιουλίου το φαινόμενο Måneskin και στις 24 Ιουλίου οι ηγέτες του νέου βρετανικού rock/metal ήχου, Bring Me The Horizon. Φυσικά, το Red Bull θα βρίσκεται εκεί για να δροσίσει τους θεατές με το νέο Red Bull Summer Edition με γεύση Juneberry.