Η Hex μιλά στο Save Your Game για την αφήγηση στο gaming

Αφήνοντας το Lensmoor, η δεύτερη επιλογή της Hex είναι ένα παιχνίδι που σημάδεψε για τα καλά τη ζωή της. Πρόκειται για το The Last of Us, το survival adventure της Naughty Dog. Όπως αναφέρει στον Frankie Ward, με το The Last of Us κατάλαβε για πρώτη φορά τη δύναμη της κινηματογραφικής αφήγησης και των προοπτικών της ως μέσο ψυχαγωγίας. «Ήταν ένα από τα δυνατότερα συναισθηματικά παιχνίδια που έχω παίξει», ομολογεί.

Έχοντας κυκλοφορήσει το 2013, το The Last of Us πέρασε το motion capture σε άλλο επίπεδο. Τα επίπεδα ρεαλισμού που ήταν σε θέση να πετύχει η Naughty Dog απά δεν είχαν προηγούμενο. Με μία εκπληκτική και απίστευτα καλογραμμένη ιστορία σε συνδυασμό με σπουδαία γραφικά, το The Last of Us αναδείχθηκε σε ένα από τα καλύτερα αφηγηματικά παιχνίδια της γενιάς του. H Hex προσθέτει: «Το να είμαι σε θέση να αντιληφθώ πλήρως κάθε πτυχή της ερμηνείας ενός ηθοποιού σε ένα video game μέσα από μία τόσο υπέροχη ιστορία, με ισοπέδωσε».

Στο The Last of Us δύο χαρακτήρες ταξιδεύουν παρέα σε μία μετά-αποκαλυπτική Αμερική. Μέχρι την κυκλοφορία του, τα περισσότερα παιχνίδια διηγούνταν την ιστορία τους μέσω cutscenes ή άμεσους διαλόγους μεταξύ των ηρώων. Στο The Last of Us ωστόσο οι δύο πρωταγωνιστές μπορούσαν να κινηθούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις ενώ συνέχιζαν να μιλάνε. Η Hex μας λέει πώς η αλληλεπίδραση αυτή, εντός και εκτός cutscenes, άλλαξαν επίπεδο στην αφήγηση, έφεραν την ίδια ακόμα πιο κοντά στον τίτλο και έδωσαν άλλη πνοή στους χαρακτήρες με τρόπο που ποτέ άλλοτε κανένα video game δεν είχε καταφέρει.

