Ο Σωκράτης Ζώτος είχε μια συναρπαστική σεζόν

Ο Ζώτος είχε πάρει φόρα και είχε αρχίσει να ζει για τα καλά το όνειρο του, ενώ η επόμενη στάση θα ήταν στο μυθικό Whistler στον Καναδά όπου θα έμενε για 11 ολόκληρες μέρες για τρελό ride, αλλά και για να αγωνιστεί στο Crankworx. «Όταν έφτασα συγκινήθηκα πραγματικά, καθώς το μέρος είναι θρυλικό, πρόκειται για την Μέκκα του mountain bike. Πήγα αρκετά καλά στον προκριματικό του αγώνα downhill και κατάφερα να μπω στο live stream! Το να έχω τον Rob Warner να κάνει commentate στο run μου ήταν απ’ τα highlight του καλοκαιριού μου όπως και το να ξεκινάω ανάμεσα στους Eddie Masters και Matt Walker και να είμαι δίπλα τους στο start gate. Μιλάμε για riders που τους έχω για είδωλα και έβλεπα με τρέλα τα video τους (“Vanzacs - Europe is Up in The Clouds”) από μικρή ηλικία. Δυνατό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα με τον Σωκράτη να τερματίζει στην 16η θέση της κατηγορίας Elite ανδρών.