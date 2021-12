Που θα ακούσεις την top ηλεκτρονική μουσική της Αθήνας

Οι Alessandro and Federico Fognini MIND AGAINST με έδρα το Βερολίνο παράγουν έναν ξεχωριστό και δυναμικό ήχο με ρίζες στην ηλεκτρονική , house & techno μουσική, ένα συναίσθημα που αποτυπώνεται μόνο στο dancefloor. Η δισκογραφία των Mind Against έχει μεγαλώσει με τις ξεχωριστές κυκλοφορίες για τη δισκογραφική εταιρεία Afterlife των Tale Of Us και το Hotflush του Scuba, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω συνεργασιών με τους Locked Groove και Aether.