To κλείσιμο του 2020 έφερε στο Hearthstone ένα νέο expansion, ονόματι Madness at the Darkmoon Faire, το οποίο κυκλοφόρησε πριν μια εβδομάδα, έφερε νέες χάρτες και νέα δυναμική στο παιχνίδι. Όπως πάντα, έχουν κυκλοφορήσει ήδη τα πρώτα decks, τα οποία αν και ελάχιστα δοκιμασμένα, φαίνεται να επικρατούν αυτή τη στιγμή σε δυναμική.