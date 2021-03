Σούζες στη λάσπη: αυτά είναι τα καλύτερα παιχνίδια motocross

Αν δεν έχεις πάρει κλειστή στροφή σε αγώνα motocross, είναι αδύνατον να καταλάβεις τη μαγεία του σπορ. Η λάσπη μοιάζει έτοιμη να «καταπιεί» μηχανή και αναβάτη, η ορατότητα πλησιάζει το μηδέν ενώ η δράση εξελίσσεται ακατάπαυστα. Motocross, ένα εκπληκτικό άθλημα για τους τολμηρούς και μόνο που -ευτυχώς για εμάς- έχει την τύχη να έχει εμπνεύσει ορισμένα εξαιρετικά video games.

Από τους πλέον κλασσικούς τίτλους μέχρι τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες στις κονσόλες νέας γενιάς, έχουμε συγκεντρώσει για ‘σένα τα καλύτερα video games με θέμα το motocross που «πρέπει» να παίξεις χωρίς δεύτερη κουβέντα. Να είσαι σίγουρος ότι αυτό το «έναν γύρο ακόμα μωρέ» θα σε κρατήσει κάμποσες νύχτες άυπνο…

MXGP 2020

Το MXGP 2020 είναι από τα πρώτα racing παιχνίδια που κυκλοφόρησαν στο PS5 © Milestone

Τι καλύτερο από το ολοκαίνουριο MXGP 2020; Το επίσημο video game του FIM World Motocross Championships είναι ένα από τα πρώτα παιχνίδια που κυκλοφόρησαν στις κονσόλες νέας γενιάς, εκμεταλλευόμενο πλήρως μάλιστα τις δυνατότητες του ολοκαίνουριου χειριστηρίου του PS5. Ετοιμάσου να νιώσεις την αντίσταση της λάσπης, με το DualSense και την απτική του ανάδραση να σου προσφέρουν διαφορετική αίσθηση καθώς οδηγείς τη μηχανή σου σε άλλου τύπου τερέν. Μιλάμε για κίνηση που αλλάζει το παιχνίδι.

Το MXGP 2020 δε συγχωρεί τα λάθη. Θα σε πετάξει κατ’ ευθείαν στα βαθιά, όντας ένας τίτλος που απευθύνεται στους πραγματικούς λάτρεις του motocross -δες το σαν το Forza Motorsport του είδους του. Το κόνσεπτ του παραμένει απλό: τρέχεις. Πέραν των αγώνων, μπορείς να οδηγήσεις ελεύθερα τη μηχανή σου στους χάρτες της Νορβηγίας ενώ υπάρχει και track editor για να δημιουργήσεις τις δικές σου πίστες. Ένα υπερπλήρες παιχνίδι, το MXGP 2020 είναι από τους καλύτερους τίτλους motocross που μπορείς να βρεις την προκειμένη στιγμή.

Trials Rising

Το Trials Rising είναι από τα πλέον δύσκολα παιχνίδια με μηχανές © RedLynx & Ubisoft

Η σειρά των RedLynx και Ubisoft -που δεν έχει λάβει την αναγνώριση που της αξίζει, εδώ που τα λέμε- απαιτεί και δεύτερο χειριστήριο. Ξέρεις, για την περίπτωση που πάνω στα νεύρα σου εκτοξεύσεις το πρώτο στον απέναντι τοίχο ή απ’ το παράθυρο…

Το Trials Rising είναι ο ορισμός του εύκολου στην εκμάθηση αλλά δύσκολου στην κυριαρχία παιχνιδιού. Στην αρχή θα σε «καλοπιάσει» με εύκολες και χαριτωμένες off-road πίστες, πριν δοκιμάσει τα ψυχικά σου αποθέματα, ζητώντας σου να πραγματοποιήσεις σχεδόν αδύνατα τρικ και μανούβρες πριν περάσεις πρώτος τη γραμμή του τερματισμού.

Όλα τα λεφτά στο Trials Rising είναι το μοντέλο Φυσικής. Μηχανή και αναβάτης οφείλουν να βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία προκειμένου να τερματίσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα. Στην πορεία, το instant restart θα γίνει ο καλύτερός σου φίλος αποφορτίζοντας κάπως τις πιο έντονες καταστάσεις, όμως να ξέρεις ότι κανένα άλλο παιχνίδι δε θα σου δώσει τη δυνατότητα να κυριαρχήσεις στο motocross περισσότερο απ’ ό,τι αυτό της RedLynx.

MX vs ATV: All Out

Fancy your motocross on Nintendo Switch? Got you covered! © Milestone

Το MX vs ATV: All Out διατίθεται σε Nintendo Switch, PS4 και Xbox One και για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, θα το χαρακτηρίζαμε ως μία ελαφρώς πιο arcade εκδοχή του MXGP 2020.

Η ταχύτητα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο εδώ και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να ιδρώσεις προκειμένου να κρατήσεις τη μηχανή σου εντός των ορίων της πίστας -καλά, δε συζητάμε για τη νίκη… Η φύση του παιχνιδιού είναι τέτοια που κάνει το Switch την τέλεια πλατφόρμα για να το απολαύσεις. Δώσε γκάζι και μην κοιτάξεις ποτέ ξανά πίσω σου αφού το MX vs ATV: All Out είναι κατά τι πιο χαλαρό από τους περισσότερους τίτλους motocross που κυκλοφορούν στην αγορά.

Dirt Bike Unchained

Dirt Bike Unchained is mobile motocross at its finest © Red Bull

Με περισσότερες δυνατότητες παραμετροποίησης απ’ όσες μπορείς να φανταστείς, το Dirt Bike Unchained θα σου δώσει την ευκαιρία να απολαύσεις τη χαρά του motocross από το smartphone και το tablet σου. Με καλοσχεδιασμένες και συνάμα απαιτητικές πίστες, διαθέτει γραφικά επιπέδου κονσόλας και πραγματικούς σταρ του αθλήματος όπως τους Cody Webb , Jonny Walker και Tarah Geiger.

Ο εν λόγω τίτλος ξεχωρίζει λόγω προσβασιμότητας -ο απλός και εύκολος στην εκμάθηση χειρισμός του είναι όλα τα λεφτά. Για παράδειγμα, αν βρίσκεσαι σε ανηφόρα θα πρέπει να αγγίξεις πολλές φορές και γρήγορα την οθόνη σου ώστε να επιταχύνεις, ενώ αν είσαι σε κατηφόρα, ένα παρατεταμένο άγγιγμα θα σου δώσει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείς το μομέντουμ σου για να αναπτύξεις ταχύτητα.

Προσφέροντας online multiplayer με τη συμμετοχή έως 24 παικτών -και μάλιστα με team co-op mode- το Dirt Bike Unchained είναι τίτλος που πρέπει να δοκιμάσεις, αφού προσφέρει άπλετη ψυχαγωγία μέσα από το arcade gameplay του με απόλυτο σεβασμό προς το σπορ.

Mad Skills Motocross 2

Έτοιμος για side-scrolling δράση στο Mad Skills Motocross 2; © Turborilla

Αν ψάχνεις κάτι ελαφρώς πιο κλασικό και ίσως old school για να παίξεις στο smartphone ή το tablet σου, το Mad Skills Motocross 2 είναι ό,τι πρέπει. Ένας free-to-play τίτλος με online multiplayer, θα σε ανταμείψει για τις ώρες που περνάς παίζοντάς τον με ολοένα και ταχύτερες μηχανές. Η Turborilla προσφέρει νέες δωρεάν πίστες σε εβδομαδιαία βάση, κάτι που σημαίνει ότι το Mad Skills Motocross 2 έχει τον τρόπο του να σε φέρνει πίσω ξανά και ξανά.