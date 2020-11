5 παιχνίδια για να «λιώσεις» φέτος τις γιορτές

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των gamers! Σκέψου το: δεν είναι μόνο το ότι θα έχεις άπλετο χρόνο στη διάθεσή σου αλλά και κονσόλες νέας γενιάς για να απολαύσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια! Για καλή σου τύχη και παρά τις προκλήσεις της χρονιάς που μας αποχαιρετά σιγά-σιγά, η βιομηχανία του gaming έχει ετοιμάσει ορισμένα αριστουργήματα που θα σου κρατήσουν συντροφιά όχι μόνο την περίοδο των εορτών αλλά και τις πρώτες εβδομάδες -ή και μήνες- του 2021!

Τι λες, πάμε να δούμε τους τίτλους με τους οποίους θα περάσεις τα πιο ονειρεμένα Χριστούγεννα της ζωής σου (μέχρι τα επόμενα);

Cyberpunk 2077

Ίσως ο πλέον πολυαναμενόμενος τίτλος των τελευταίων ετών, το Cyberpunk 2077 ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες έπειτα από κάμποσες αναβολές. Η CD Projekt μας έχει υποσχεθεί ένα επικό από κάθε άποψη παιχνίδι, έναν ολοζώντανο κόσμο που όμοιό του δε θα έχουμε ξαναδεί και μία καταπληκτική ιστορία με τον Keanu Reeves σε ρόλο-έκπληξη. Εκατοντάδες ώρες gameplay στο blockbuster της χρονιάς. Θα διατεθεί παντού (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Stadia) με εξαίρεση το Switch.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Το Spider-Man εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους τίτλους του PS4 και η συνέχειά του, το Miles Morales έρχεται να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε αυτό. Ετοιμάσου να περιπλανηθείς όπως ποτέ ξανά στη λεπτομερέστερη και εντυπωσιακότερη εκδοχή της Νέας Υόρκης. Με τον Spidey να πηδά από κτήριο σε κτήριο στα 60 fps, το DualSense να κάνει με τον τρόπο του ακόμη πιο διαδραστική την όλη εμπειρία, η Insomniac σου «σερβίρει» την καλύτερη ταινία Spider-Man που… έπαιξες ποτέ!

Assassin’s Creed Valhalla

Το νέο Assassin’s Creed είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό έχουμε δει στο πλαίσιο της σειράς της Ubisoft. Με το Valhalla ταξιδεύουμε στην εποχή των Βίκινγκ, ξεκινώντας από τη Νορβηγία και εφορμώντας στην Αγγλία. Τα πράγματα εδώ είναι κομματάκι πιο μπρούταλ, αν και όπως στα Origins και Odyssey, οι μηχανισμοί θυμίζουν περισσότερο RPG παρά τίτλο δράσης. Τριψήφιος αριθμός ωρών gameplay που περιλαμβάνει μάχες, εξερεύνηση, επίλυση γρίφων, διαχείριση βάσης και αλληλεπίδραση με απίθανους NPC. Δε λες όχι σε κάτι τέτοιο.

Animal Crossing: New Horizons

Ήρθε από το πουθενά και έκανε το πρώτο lockdown πολύ πιο ευχάριστο για εκατομμύρια παίκτες ανά τον πλανήτη. Το Animal Crossing: New Horizons ωστόσο είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι που θα σου επιτρέψει να χαθείς για όσο διάστημα θες στον κόσμο του, ξεχνώντας τα προβλήματα και τις σκοτούρες του δικού σου. Αποκλειστικότητα του Switch, θα μπορέσεις να το απολαύσεις ακόμα κι αν η τηλεόραση στο σαλόνι είναι κατειλημμένη από τις θείες που βλέπουν… ντιριντάχτα.

Yakuza: Like a Dragon

Ακόμα μία ολοκαίνουρια κυκλοφορία που διατίθεται σε PlayStation και Xbox παλιάς και νέας γενιάς και PC. Το νέο παιχνίδι της σειράς της SEGA, έρχεται με αλλαγές που προσδίδουν επιπλέον βάθος στο gameplay του. Αυτά που έχουν παραμείνει αναλλοίωτα είναι το χιούμορ και ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνει τον κόσμο της ιαπωνικής μαφίας. Είτε είσαι λάτρης των Yakuza, είτε αναζητάς κάτι φρέσκο και με «νεύρο», το Like a Dragon θα σε καλύψει απόλυτα.

Watch Dogs: Legion

Έχεις συνηθίσει να διαβάζεις για τον πρωταγωνιστή στα παιχνίδια που παίζεις. Πώς θα σου φαινόταν αν σου λέγαμε ότι στο Watch Dogs: Legion ο ήρωας δεν είναι ένας αλλά πολλοί; “We are a legion”, που λένε… Στον νέο τίτλο της Ubisoft (ο οποίος στις κονσόλες νέας γενιάς δείχνει εξωπραγματικός) θα στρατολογήσεις και θα παίξεις με απλούς, καθημερινούς κατοίκους του Λονδίνου -σε μία δυστοπική εκδοχή της βρετανικής πρωτεύουσας. Τεράστιο από κάθε άποψη παιχνίδι, ετοιμάσου να «καείς» άσχημα.

Hades

Θα στο πούμε όσο πιο απλά γίνεται: το Hades είναι το καλύτερο rogue-like παιχνίδι που έχουμε δει ποτέ. Τι είναι τα rogue-like games; Παιχνίδια που βασίζονται στο dungeon crawling με turn-based gameplay τύπου Dead Cells, Slay the Spire και Enter the Gungeon. Είσαι ο Ζαγρεύς, γιος του Δία και προσπαθείς να αποδράσεις από τον Κάτω Κόσμο. Στο διάβα σου θα βρεις γνωστούς ήρωες και μυθικά τέρατα ενώ στο πλάι σου θα βρεθούν οι ίδιοι οι θεοί του Ολύμπου. Από τις πιο ξεχωριστές κυκλοφορίες του 2020.

BioShock: The Collection

Δεν το περίμενες, ε; Κι όμως, η συλλογή των BioShock είναι μία καταπληκτική περίπτωση για τις διακοπές των Χριστουγέννων -και μάλιστα και στο Switch ώστε να παίζεις όπου κι αν είσαι. Ναι, ΟΚ, δεν είναι κι ό,τι πιο χαρούμενο αφού τόσο η Rapture, όσο και η Columbia είναι μάλλον καταθλιπτικές, όμως θα σε κερδίσουν από τα πρώτα σου βήματα σε αυτές με την αισθητική και το design τους. Νέο BioShock δεν πρόκειται να βγει σύντομα (αν βγει ποτέ…) οπότε βολέψου με την τριλογία μίας από τις πιο ξεχωριστές σειρές που είδαμε στο σύγχρονο gaming.

The Last of Us Part II