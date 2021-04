Ιστορικά αγωνιστικά comeback από αναβάτες του MotoGP™

O Mike Hailwood στον αγώνα Isle of Man TT του 1978.

Έχοντας κατακτήσει το ένατο και τελευταίο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1967, ο διάσημος Βρετανός αναβάτης σταμάτησε να αγωνίζεται στους αντίστοιχους αγώνες μοτοσυκλέτας σε ηλικία 27 ετών. Έντεκα χρόνια αργότερα, το 1978 θα επιστρέψει σε αγώνα Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μοτοσυκλέτας, αυτή τη φορά στον αγώνα Isle of Man TT, στην κατηγορία Formula I (μοτοσυκλέτες με τετράχρονο κινητήρα 600-1.000cc ή με δίχρονο κινητήρα 350-500cc) στη σέλα μιας Ducati 900SS. Ο 38χρονος πλέον "Mike The Bike" όχι μόνο θα εντυπωσιάσει τους πάντες με την απόδοσή του αλλά θα πάρει και τη νίκη πετυχαίνοντας ίσως το πιο εντυπωσιακό come back όλων των εποχών.