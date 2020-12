Αυτά είναι τα 10 παιχνίδια που περιμένουμε το 2021

Με όλα τα στραβά και τα περίεργά του, το 2020 δε μας άφησε παραπονεμένους από πλευράς video games αφού κατά τους 12 τελευταίους μήνες απολαύσαμε ορισμένα πραγματικά αριστουργήματα που θα μνημονεύουμε για κάμποσα χρόνια. «Διαμάντια» σαν το The Last of Us Part II, το Ghost of Tsushima και το Animal Crossing: New Horizons ωστόσο ανήκουν πλέον στο παρελθόν, καθώς το βλέμμα μας βρίσκεται ήδη στα όσα καλά ετοιμάζεται να μας φέρει το 2021. Και έρχεται γεμάτο παιχνιδάρες…