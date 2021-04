Προετοιμάσου για ένα συναρπαστικό UCI MTB World Cup με ταινίες & σειρές

Η αγωνιστική σεζόν για το Mercedes-Benz UCI MTB World Cup του 2021 πρόκειται να ξεκινήσει σε μερικές εβδομάδες με πρώτο τον αγώνα cross country που θα γίνει στο Albstadt της Γερμανίας. Για να σε βάλουμε στο αγωνιστικό κλίμα επιλέξαμε κάποια από τα καλύτερα show, ταινίες και video που αφορούν στους αγώνες της UCI και μπορείς να βρεις στο Red Bull TV ή στο Redbull.gr, με κορυφαίους αθλητές από το χώρο του downhill και του cross-country.

Έχεις αρκετό χρόνο να τα δεις όλα μέχρι να ξεκινήσουν οι αγώνες στις 7 Μαΐου στο Albstadt. Οπότε, αποθήκευσε αυτή τη σελίδα ώστε να μπορείς να δεις τις παρακάτω ταινίες όπου και όποτε μπορείς.

1. Fast Life

Starting again

Ο κόσμος του Mercedes-Benz UCI MTB World Cup παρουσιάζεται με τον καλύτερο τρόπο στην σειρά Fast Life που μπορείς να δεις στο Red Bull TV στην τέταρτη χρονιά που προβάλλεται. H σειρά ξεκίνησε ακολουθώντας τον Loic Bruni το 2017 και στη συνέχεια προστέθηκαν ο Finn Iles και η Kate Courtney για το 2018. Η σειρά Fast Life ουσιαστικά επικεντρώνεται σε αυτούς τους τρεις αθλητές και στις επιδόσεις τους στο UCI World Cup, ωστόσο υπάρχουν και πολλές ακόμη ιστορίες που αξίζει να ειπωθούν καθώς και ενδιαφέροντα θέματα γύρω από τις πίστες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Στην τέταρτη σεζόν του το Fast Life αντανακλά την σύντομη σεζόν αγώνων για το World Cup του 2020 με μόλις δύο επεισόδια, τα οποία όμως πραγματικά αξίζει να δεις και να απολαύσεις.

2. Rob Meets

Rob Meets Pauline Ferrand-Prévot

Ο Rob Warner, o βασικός εκφωνητής του Red Bull TV για το Mercedes-Benz UCI MTB World Cup, είναι το κεντρικό πρόσωπο της σειράς Rob Meets. Σε αυτή την σειρά θα δούμε τον Warner να ταξιδεύει στα σπίτια κορυφαίων αθλητών και αθλητριών που αγωνίζονται στο xco και στο downhill World Cup, προκειμένου να τους πάρει συνέντευξη σε ένα πιο χαλαρό περιβάλλον. Σε αυτή την σειρά θα μάθετε πολλά για τον τρόπο ζωής τους, τις δραστηριότητες τους και γενικά για το πως βιώνουν τους αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Παράλληλα, δεν μιλά μόνο με τους αθλητές, αλλά και με τις οικογένειες τους και τους φίλους τους και γενικά με όσους έχουν να μοιραστούν ενδιαφέρουσες ιστορίες γι' αυτούς και την ζωή τους.

Rob Meets Kate Courtney

Οι αθλητές και αθλήτριες που παρουσιάζονται στον τελευταίο κύκλο της σειράς είναι η Pauline Ferrand-Prevot, ο Loic Bruni και η Tahnee Seagrave, ενώ σε προηγούμενα επεισόδια ο Warner συναντά την Jolanda Neff, τον Brook Macdonald, τον Bernard Kerr, τον Finn Iles, τον Aaron Gwin, τον Greg Minnaar, τον Julien Absalon και την Rachel Atherton. Η σειρά Rob Meets όμως επεκτείνεται και εκτός του ποδηλατικού χώρου με αθλητές από τον χώρο των μηχανοκίνητων σπορ και της αναρρίχησης.

3. Way to the Top

Lars Forster – Way to the Top

Οι καλές και οι κακές στιγμές είναι κάτι φυσιολογικό στους αγώνες ποδηλασίας. Στο ντοκιμαντέρ Way to the Top o Lars Forster μας περιγράφει την παρουσία του στο Mercedes-Benz UCI Cross-Country MTB World Cup του 2019 όπου είχε διάφορα σκαμπανεβάσματα. Ο Forster ξεκίνησε την αγωνιστική σεζόν του 2019 όντας στην καλύτερη φόρμα της ζωής του και το επιβεβαίωσε παίρνοντας νίκες σε διεθνείς αγώνες και στον φημισμένο αγώνα Cape Epic στη Νότια Αφρική όπου με το Nino Schurter στο πλευρό του κατέκτησαν την πρώτη θέση. Ωστόσο ένας τραυματισμός στο πόδι στον πρώτο αγώνα World Cup στο Albstadt λίγο έλειψε να του καταστρέψει ολόκληρη την χρονιά. Στο ντοκιμαντέρ αυτό θα δούμε πως ο Forster επανέρχεται σωματικά και ψυχολογικά για να επιστρέψει στην κορυφή του σπορ.

4. Sound of Speed/MTB Raw

Sound of Speed: Aaron Gwin on home turf

Η εκπληκτική σειρά video Sound of Speed και το αδερφάκι της MTB RAW καταφέρνουν να συνδυάσουν την ταχύτητα με την επιθετική οδήγηση με έναν πρωτοποριακό τρόπο προκειμένου οι σύγχρονοι κινηματογραφιστές να προσφέρουν εντυπωσιακή ποδηλατική δράση για όλους τους εραστές του mountain bike. Πολλοί αναβάτες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο έχουν συμμετάσχει στην σειρά και μερικοί από αυτούς δύο φορές. Μάλιστα δεν αφορά μόνο στους αναβάτες downhill, αλλά και σε αθλητές cross-country, όπως είναι η Kate Courtney. Μπορείτε να δείτε φοβερά επεισόδια με τους Kade Edwards, Eliot Jackson, Valie Holl, Remy Thirion, Aaron Gwin, Mark Wallace, Finn Iles, Luca Shaw και Laurie Greenland.

5. Gamble

Gamble

Κάποιοι από τους πιο θεαματικούς riders που συμμετέχουν στο Mercedes-Benz UCI MTB World Cup, δίνουν το παρόν στην ποδηλατική ταινία Gamble. Σε αυτή την κορυφαία ταινία βλέπουμε αναβάτες όπως οι Greg Minnaar, Loic Bruni, Brook Macdonald, Mark Wallace, Sam Blenkinsop, Connor Fearon, Finn Iles και του “δικού” μας Phil Atwill να αφήνουν τις πίστες αγώνων και να χώνουν άγρια σε διάφορες περιοχές του πλανήτη όπως η Αργεντινή, η Νέα Ζηλανδία, ο Καναδάς, η Νότια Αφρική και η Ελλάδα!

6. Going In

Going In

To ντοκιμαντέρ Going In είναι μια παραγωγή της Trek Bikes στη οποία παρουσιάζεται ο τρόπος ζωής των αθλητών της ομάδας Trek Factory Racing που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο downhill και cross-country. Ο Reece Wilson, o Kade Edwards, η Emily Batty, η Jolanda Neff, η Evie Richards και ο Pedro Burns είναι μερικά από τα μεγάλα ονόματα που συμμετέχουν στην ταινία. Παρακολουθείστε τα πάνω και τα κάτω από την προπόνηση και τους αγώνες αυτών των αθλητών καθώς πορεύονται στην αγωνιστική χρονιά.

7. A Mountain Biker's Hunt for Glory

Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει κυριαρχήσει στους αγώνες cross-country στο World Cup, την τελευταία δεκαετία. Αυτός δεν είναι άλλος από τον φοβερό Nino Schurter. Σε αυτό το φιλμ οι κάμερες ακολουθούν τον Schurter καθώς προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς αγώνες και στην προσπάθεια του για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Στην ταινία αυτή μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τον τρόπο ζωής του Schurter στο σπίτι του με την οικογένεια του, όπου γίνεται σαφές ότι ο Ελβετός αθλητής εμπνέεται περισσότερο από αυτούς που αγαπά και λιγότερο από τις φιλοδοξίες του.

8. Rob's Gondala Talk

Rob's gondola talk with Loïc Bruni

O Rob Warner δεν σταματά ποτέ να μιλά για το mountain bike. Το ξέρουμε πολύ καλά από τις αγωνιστικές περιγραφές του για το Παγκόσμιο Κύπελλο και από την σειρά Rob Meets (δες το νούμερο 2). Ωστόσο ο Warner καταφέρνει να ξεκλέψει χρόνο στους πολυάσχολους αγώνες World Cup και να μιλήσει με κορυφαίους αθλητές για καθαρά αγωνιστικά ζητήματα μέσα στην Gondola που μεταφέρει τους αθλητές στην εκκίνηση της πίστας. Οι συζητήσεις αυτές ξεκινούν από το World Cup του 2017 και φτάνουν μέχρι το 2019 και περιλαμβάνουν αθλητές όπως η Tracey Hannah, o Greg Minnaar, o Loic Bruni, η Rachel Atherton, o Amaury Pierron, η Tahnee Seagrave και η Vali Holl, για να ονομάσουμε μερικούς από αυτούς.

9. Downtime

Tahnée Seagrave – Downtime

Τι κάνουν οι επαγγελματίες αθλητές πριν την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν? Στη σειρά Downtime μπορείτε να δείτε πως οι αγωνιζόμενοι στο UCI DH MTB World Cup, προπονούνται, χαλαρώνουν και περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους πριν αρχίσουν να ταξιδεύουν από αγώνα σε αγώνα σε όλο τον πλανήτη. Έτσι θα δείτε κάποιες ενδιαφέρουσες ιστορίες από το ξεκίνημα της καριέρας αθλητών όπως ο Aaron Gwin, o Brook Macdonald, η Thanee Seagrave και ο Loic Bruni. Επίσης συμπεριλαμβάνονται αθλητές που έχουν αποσυρθεί όπως ο Josh Bryceland, o Cam Cole και η Manon Carpenter.

10. Gwin Off-Season

Aaron Gwin: Off-season, Episode One

Πίσω στο 2017 ο Aaron Gwin ξεκίνησε την αγωνιστική χρονιά ως κάτοχος τους τίτλου γενικής στο World Cup. Στα video Off Season ο Gwin μας αποκαλύπτει τον τρόπο ζωής του και την προπόνηση του στα πάτρια εδάφη στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ας δούμε λοιπόν τι έκανε αυτόν τον μεγάλο αθλητή να ξεχωρίζει.

11. The Atherton Project

Backyard build-up

Μια ακόμη σειρά που πραγματικά αξίζει να δεις για την ιστορική της αξία είναι η The Atherton Project. Έχει γυριστεί την εποχή που οι Atherton αγωνίζονταν με την ομάδα της Commencal Bikes πίσω στο 2011. Ακολούθησε τον Gee, την Rachel και τον Dan καθώς ταξιδεύουν στον κόσμο για να αγωνιστούν στις πίστες του World Cup DH. Αν θέλετε να μάθετε τι ώθησε τα τρία αδέρφια στις επιτυχίες στην καριέρα τους μέχρι σήμερα αξίζει να δείτε την σειρά που ακολουθεί την πρώτη downhillάδικη οικογένεια.

12. Rider Projects

Finn Iles - Purest Line

Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών είχαμε την τύχη να δούμε εντυπωσιακά video από αθλητές σε ανεξάρτητες παραγωγές εκτός του Red Bull TV που αναφέρουμε παραπάνω. Όποτε μπορείτε να παρακολουθήσετε τους παρακάτω αναβάτες να χώνουν άγρια σε video όπως το Night Chase του Loic Bruni, το Purest Line του Finn Iles και το Search for Scree του Brook Macdonald.