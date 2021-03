Red Bull Campus Clutch: Στρατηγικές για τους χάρτες του Valorant

Αναγνωρίζοντας τα αδύναμα σημεία σου

Set up

Εκτέλεση

Μετά το αρχικό set up έρχεται η εκτέλεση. Ωστόσο, σε υψηλού επιπέδου Valorant θα συναντήσετε συχνά anchors, όπου ένας παίκτης θα κλειδώσει ένα site με one-way smokes ή πολλά utilities. Το να το κάνεις αυτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο gob b λέει ότι δεν μπορείς να δείξεις πολύ σεβασμό στoν anchor «αλλιώς μπορεί να κρατήσει το bomb site όλη την ώρα μόνος του. Γίνεται πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις.» Στα μάτια του Ζeek, υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισής του.

