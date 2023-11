10 video games που θα παίξεις τον Νοέμβριο

17 Νοεμβρίου – Warhammer: Age of Sigmar – Realms of Ruin (PS5, Xbox Series …

9 Νοεμβρίου – Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS5, PS4, …

Ώρα για πάρτι! Το WarioWare: Move It! είναι ένα party game για το Switch. Περιλαμβάνει μία σειρά από διασκεδαστικά minigames τα οποία στην πλειοψηφία τους εκμεταλλεύονται τις λειτουργίες ελέγχου κίνησης των Joy-Con. Στο WarioWare: Move It! θα βρεις πάνω από 200 minigames που υποστηρίζουν έως και τέσσερις παίκτες!

Η σειρά Yakuza έχει το δικό της φανατικό κοινό το οποίο μάλιστα αυξάνεται με το λανσάρισμα κάθε νέου επεισοδίου. Το αυτό φιλοδοξούν SEGA και Ryu Ga Gotoku Studio να συμβεί και με το Like a Dragon Gaiden, ένα παιχνίδι δράσης, το στόρι του οποίου λαμβάνει χώρα ανάμεσα στα γεγονότα των Yakuza 6, Yakuza: Like a Dragon και Like a Dragon: Infinite Wealth (το τελευταίο κυκλοφορεί του χρόνου). Για να δούμε…

