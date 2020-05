Video games: αυτές είναι οι πραγματικά limited editions

To iam8bit αρχικά εστίασε στα soundtracks, τις αφίσες, τα είδη ένδυσης και τα διάφορα αξεσουάρ (τύπου μπρελόκ και καρφίτσες) αποτελώντας τον No.1 προορισμό όλων όσοι έψαχναν κάποιο βινύλιο από τον κόσμο του gaming -και ήταν αρκετά σβέλτοι ώστε να το προλάβουν διαθέσιμο. Στη συνέχεια όμως πέρασε και στην έκδοση video games (συλλεκτικά είναι κι αυτά), χαρίζοντάς μας μεταξύ άλλων τα Sayonara Wild Hearts, INSIDE, What Remains of Edith Finch, Gone Home και Donut County.