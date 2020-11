Όταν ένα παγκόσμιο ρεκόρ με wakeboard δεν είναι αρκετό...

Ο διεθνούς φήμης wakeboarder πέτυχε δύο ρεκόρ Guinness που αφορούν στο μακρύτερο άλμα με wakeboard από ράμπα (για άντρες), αλλά και τα περισσότερα Rail Airs (το κλασικό superman) μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Αυτό που κάνει τα ρεκόρ του Saeed ακόμη πιο ενδιαφέροντα είναι το γεγονός ότι κατάφερε να τα πετύχει στην γενέτειρα του, την πόλη του Abu Dhabi.he 16th annual Guinness World Records Day on November 18, an annual celebration of record-breaking across the globe.