World Games parkour 2022: «Χρυσός» ο Μίμης Θεοδωρίδης

Από τους πρώτους μήνες που ασχολήθηκα, «γνώρισα» μέσω βίντεο τον

, ο οποίος είχε σημειώσει μεγάλη άνοδο παγκοσμίως μιας και είχε κατακτήσει και τα πρώτα Red Bull Art of Motion. Επειδή μέναμε και σχετικά κοντά - εγώ Καβάλα, αυτός Θεσσαλονίκη - έτυχε και να βρεθούμε για προπονήσεις. Αυτό μου έδωσε ακόμα περισσότερη ώθηση. Επιπλέον, από τα DK'S Tour of Motion που ακολουθήσαν στη συνέχεια, δοθήκαν οι πρώτες ευκαιρίες ανάδειξης την ελληνικής κοινότητας στο Red Bull Art of Motion. Και για να συντομεύω καθώς μπορώ να γραφώ ατέλειωτα, είναι σίγουρα το άτομο που με ενέπνευσε περισσότερο από όλους, και εννοείται το κάνει μέχρι και σήμερα.