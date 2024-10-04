《亂馬 1/2》新動畫開播　遠古遊戲回憶殺

《亂馬 1/2》漫畫原作在1987年36號開始於小學館《週刊少年Sunday》連載，至1996年12號結束，單行本全38冊。而舊動畫則在1989年4月在日本開播，至1992年9月合共播放了143集。而香港則1993年於亞視本港台開播。還推出過劇場版《らんま 1/2 中国寝崑崙大決戦！掟やぶりの激闘篇!!》(1991年11月2日上映)、《らんま 1/2 決戦桃幻郷！花嫁を奪りもどせ!!》(1992年8月1日上映)及《らんま 1/2 超無差別決戦！乱馬チームVS伝説の鳳凰》(1994年8月20日上映。
聲優陣容大量用上1989年版
至2024年再次宣佈製作電視動畫，由MAPPA擔任動畫製作，聲優陣容延續1989年版動畫，當中包括早乙女亂馬(男)：山口勝平、早乙女亂馬(女)：林原惠、天道茜：日高範子、天道靡：高山南、天道霞：井上喜久子。而天道早雲則換上大塚明夫(舊版是大林隆之介)，早乙女玄馬則是チョー，留意早乙女玄馬舊版配音的緒方賢一，今次在新動畫中會擔任旁白。絕對滿滿的回憶。
如果未看過原作漫畫及動畫，可以看看大概劇情，故事中的主角亂馬為高中生，因為某日和父親為了修行去了中國，並在傳說中的修行地「咒泉鄉」中訓練，掉進了被詛咒的泉水「娘溺泉」，所以亂馬只要被潑上冷水就會變成女孩，淋熱水就會恢復成男孩......
Game Boy早於1990年就出Game 超任版格鬥最人氣
當年受歡迎的動漫作品，都例必推出一大堆遊戲，說到《亂馬 1/2》，可能最記得都是格鬥類？不過其實格鬥遊戲都出了很多款，當中最人氣的要數《亂馬1/2 超技乱舞篇》，1994年4月28日在超級任天堂發售。不過其實早於1990年，Game Boy已經出過一款《亂馬1/2》遊戲，不過並非格鬥，而是益智類，同年年尾PC Engine也有出，這次則是橫向動作遊戲，至91年更在PC推出那年代興起的冒險遊戲。至於暫時最後一款遊戲，則是1996年在PS1推出的《らんま 1/2 バトルルネッサンス》，加入立體效果，現在看來當然慘不忍睹......