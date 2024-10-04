《亂馬 1/2》新動畫開播　遠古遊戲回憶殺

《亂馬 1/2》漫畫原作在1987年36號開始於小學館《週刊少年Sunday》連載，至1996年12號結束，單行本全38冊。而舊動畫則在1989年4月在日本開播，至1992年9月合共播放了143集。而香港則1993年於亞視本港台開播。還推出過劇場版《らんま 1/2 中国寝崑崙大決戦！掟やぶりの激闘篇!!》(1991年11月2日上映)、《らんま 1/2 決戦桃幻郷！花嫁を奪りもどせ!!》(1992年8月1日上映)及《らんま 1/2 超無差別決戦！乱馬チームVS伝説の鳳凰》(1994年8月20日上映。

《亂馬 1/2》漫畫原作在1987年36號開始於小學館《週刊少年Sunday》連載，至1996年12號結束，單行本全38冊。而舊動畫則在1989年4月在日本開播，至1992年9月合共播放了143集。而香港則1993年於亞視本港台開播。還推出過劇場版《らんま 1/2 中国寝崑崙大決戦！掟やぶりの激闘篇!!》(1991年11月2日上映)、《らんま 1/2 決戦桃幻郷！花嫁を奪りもどせ!!》(1992年8月1日上映)及《らんま 1/2 超無差別決戦！乱馬チームVS伝説の鳳凰》(1994年8月20日上映。

《亂馬 1/2》漫畫原作在1987年36號開始於小學館《週刊少年Sunday》連載，至1996年12號結束，單行本全38冊。而舊動畫則在1989年4月在日本開播，至1992年9月合共播放了143集。而香港則1993年於亞視本港台開播。還推出過劇場版《らんま 1/2 中国寝崑崙大決戦！掟やぶりの激闘篇!!》(1991年11月2日上映)、《らんま 1/2 決戦桃幻郷！花嫁を奪りもどせ!!》(1992年8月1日上映)及《らんま 1/2 超無差別決戦！乱馬チームVS伝説の鳳凰》(1994年8月20日上映。

至2024年再次宣佈製作電視動畫，由MAPPA擔任動畫製作，聲優陣容延續1989年版動畫，當中包括早乙女亂馬(男)：山口勝平、早乙女亂馬(女)：林原惠、天道茜：日高範子、天道靡：高山南、天道霞：井上喜久子。而天道早雲則換上大塚明夫(舊版是大林隆之介)，早乙女玄馬則是チョー，留意早乙女玄馬舊版配音的緒方賢一，今次在新動畫中會擔任旁白。絕對滿滿的回憶。

至2024年再次宣佈製作電視動畫，由MAPPA擔任動畫製作，聲優陣容延續1989年版動畫，當中包括早乙女亂馬(男)：山口勝平、早乙女亂馬(女)：林原惠、天道茜：日高範子、天道靡：高山南、天道霞：井上喜久子。而天道早雲則換上大塚明夫(舊版是大林隆之介)，早乙女玄馬則是チョー，留意早乙女玄馬舊版配音的緒方賢一，今次在新動畫中會擔任旁白。絕對滿滿的回憶。

至2024年再次宣佈製作電視動畫，由MAPPA擔任動畫製作，聲優陣容延續1989年版動畫，當中包括早乙女亂馬(男)：山口勝平、早乙女亂馬(女)：林原惠、天道茜：日高範子、天道靡：高山南、天道霞：井上喜久子。而天道早雲則換上大塚明夫(舊版是大林隆之介)，早乙女玄馬則是チョー，留意早乙女玄馬舊版配音的緒方賢一，今次在新動畫中會擔任旁白。絕對滿滿的回憶。

如果未看過原作漫畫及動畫，可以看看大概劇情，故事中的主角亂馬為高中生，因為某日和父親為了修行去了中國，並在傳說中的修行地「咒泉鄉」中訓練，掉進了被詛咒的泉水「娘溺泉」，所以亂馬只要被潑上冷水就會變成女孩，淋熱水就會恢復成男孩......

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如果未看過原作漫畫及動畫，可以看看大概劇情，故事中的主角亂馬為高中生，因為某日和父親為了修行去了中國，並在傳說中的修行地「咒泉鄉」中訓練，掉進了被詛咒的泉水「娘溺泉」，所以亂馬只要被潑上冷水就會變成女孩，淋熱水就會恢復成男孩......