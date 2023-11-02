《將冒險裝進口袋》另類真人化　《Pokémon》回憶進化社會人生活

可能你都會試過，長大後讀大學考試又好，入社會工作成為打工仔都好，回憶起小時候玩過的遊戲，自己就像主角般冒險，過關斬將，也會遇到敵人，亦會有同伴出現協助，每個人都有自己的能力，只是造型和技能沒遊戲中誇張。往往依靠這些幻想，也給予自己繼續向前繼續「進化」升Level的動力。相信《將冒險裝進口袋》就是這樣一個作品。

10月19日在東京電視台開播，來到11月2日就會播放第3話，暫時看來，如果你是《Pokémon》，甚至是機迷，也是有動力看下去的，因為當中會出現不少當年的遊戲畫面，也會有如「吹帶」(雖然官方多年後已表明不鼓勵)的青春回憶出現。

共同回憶 Game Boy + 1996年作品《Pokémon 紅／綠》

共同回憶 Game Boy + 1996年作品《Pokémon 紅／綠》 © Pokemon

演員方面，有西野七瀨做主角，還有曾是人氣聲優的平野綾，以及笠松将、內田理央、佐藤江梨子、長谷川朝晴、世古口凌、渡邉斗翔、塚地武雅等等，還有柳葉敏郎聲演。早前的預告片中，也看到主角拿著Game Boy手提遊戲機，Game Boy遊戲機於1989年4月21日發售。不過正確來說，其實那部是Game Boy Pocket，是任天堂Game Boy的改版機型，比Game Boy體積縮小了近30%，亦有改良了LCD屏幕，可說是Game Boy的輕薄版，日本在1996年7月21日發售。

至於電視劇中的遊戲，就是《Pokémon 紅／綠 (ポケットモンスター 赤・緑》，由GAME FREAK開發、任天堂發行，於1996年2月27日在日本發售，是Game Boy角色扮演遊戲，也是《Pokémon》系列的起點。不過當年還未像現在推出的遊戲大多都有中英文字幕，所以當年玩這遊戲，大多香港機迷都要看遊戲書或台灣的攻略本，這個又是我們年長機迷的共同回憶啦！

你還有儲起以前的遊戲主機嗎？

你還有儲起以前的遊戲主機嗎？ © Pokemon

今次劇集是由東京電視台及寶可夢公司合作製作。故事講述主角赤城圓香(西野七瀬)本身住在關東地區某個港口城市・真白，在當地長大及讀大學，大學畢業後就在一家魚板製造商工作。不過人總有夢想嘛，她的夢想就是做有創意的工作，於是便決定離鄉別井，去到東京進入一間小型廣告代理商ADventure工作。

不過現實就是這樣，東京都市生活亦不一樣，來到追夢的圓香沒有像想像中過著美好的創作人生之餘，入社不久之後更接到攸關公司命運的任務。正當為此苦惱，亦為生活奔波時，就收到母親由家鄉寄來的包裹，當中就有她童年時玩的Game Boy Pocket(Pikachu色，當年很多人都為了Pikachu買這個顏色)，以及《Pokémon 紅》盒帶，之後主角吹一吹盒帶底部(老機迷一定知道是甚麼回事)，便正式開展現實中帶著遊戲回憶的冒險旅程。

看到這裏，你會有衝動想找找自己有沒有留下那些年的遊戲主機？

和遊戲相連 畫面加背景音樂

和遊戲相連 畫面加背景音樂 © Pokemon

劇集中沒有實際的遊戲人物及角色出現，這樣可以排除真人化劇集、電影最大的危機，就是角色崩壞，就是真人和原著中的角色樣貌及造型相差太遠......那劇集中和遊戲有關連的地方，則是當中有採用到Pokémon的經典配樂，而且就在第一集，當和目標客戶岩倉對話時，就出現利用遊戲畫面呈現的方式。而且劇中主要角色們都有《Pokémon》相關連的稱號，這個預告中看已經看到，眾人背後出現了不同Pokémon的剪影，例如笠松將演出的檜山景明是「火焰幾乎熄滅的『小火龍』」、平野綾的目黒洋子則是「在戀愛與工作上有著深深執念的『九尾』」。劇集還在開始的階段，《Pokémon》迷及資深的遊戲迷，可以找來看看。

就如網民於說，有點像把Game Boy遊戲變成《GBA當成Pokémon go》來玩的呈現方法。

對於在社會工作，覺得自己漸漸失去方向失去童真的我們來說，也可以深夜來點慰藉，明天一早才回到現實，繼續迫車返工。