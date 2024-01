《波斯王子》回歸2D動作　尋回1989年舊作感覺？

遊戲系列第一及第二集皆為2D作品,第一集《Prince of Persia》在1989年推出,之後就是1993年的《Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame》。去到1999年的第三集,已經是第三人稱3D作《Prince of Persia 3D》。其後有《波斯王子:時之砂》等時之砂三部曲遊戲也是3D動作,期間有翻出舊作,亦有2D動作,又繼續3D,但都沒有給玩家很深刻的印象。