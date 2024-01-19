《波斯王子》回歸2D動作　尋回1989年舊作感覺？

元祖作品 超寫實動作來自開發者弟弟

元祖作品 超寫實動作來自開發者弟弟 © Internet

作為骨灰級機迷，想當年在Apple II平台已經玩過《波斯王子》，1989年最吸引約10歲的我，是那當年動作遊戲甚少看到的寫實動作。即是沒有誇張的跳起，幾層高落地亦絲毫無損，《波斯王子》的主角跳得不算高也不很遠，要到上一層樓要攀爬，而且由高處墮下是會受傷的，要逐層爬下去......之後翻查資料，當年未有motion capture技術，原來是開發者Jordan Mechner採用一種稱為rotoscoping的技巧，用攝影機拍下他弟弟穿著白色衣服跳步以及跳動的畫面，再加工為遊戲內的動作。攻擊亦很寫實，就是用劍格鬥。至於陷阱及動作場面方面，Jordan Mechner直言深受當年的電影《奪寶奇兵Indiana Jones》影響。

遊戲當初由Brøderbund發行，推出了兩集，之後The Learning Company收購Brøderbund，發行了第三作《波斯王子3D》，再之後系列遊戲就由Ubisoft發行。而且遊戲更曾改編為電影《波斯王子：時之刃》，2010年上映。

新作不再像波斯王子？

新作不再像波斯王子？ © Ubisoft

遊戲系列第一及第二集皆為2D作品，第一集《Prince of Persia》在1989年推出，之後就是1993年的《Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame》。去到1999年的第三集，已經是第三人稱3D作《Prince of Persia 3D》。其後有《波斯王子：時之砂》等時之砂三部曲遊戲也是3D動作，期間有翻出舊作，亦有2D動作，又繼續3D，但都沒有給玩家很深刻的印象。

來到今集《波斯王子：失落王冠(Prince of Persia: The Lost Crown)》，終於以現今技術呈現橫向捲軸遊戲。

水準合格 特色欠奉

水準合格 特色欠奉 © Ubisoft

今次遊戲是近年不少獨立遊戲標榜的「類銀河戰士惡魔城」Metroivania形式，不過如果你以為像《Dead Cells》？卻實在很不同，因為地圖不會再自動生成新地圖。你又以為會找到元祖的寫實動作？又其實沒有，就如普通橫向動作遊戲，主角跳得高，還可以駛出三角跳，而且高處跳下也不會受傷。

主角「長生戰士」年輕成員「薩爾貢」，有華麗雙刀劍技和，亦可以使出掌握時間擋格再反擊的擋格技(Parry)，亦可以儲氣攻擊及以累積計量表使用的「阿特拉」招式，再配合迴避及向前滑剷、凌空衝刺等動作，攻擊技巧多變，尚算爽快，但實際玩落又沒有太順手，例如每次滑剷至敵人後方，都感覺滑得太後，未能即時連接攻擊，地圖有些「解謎」實際亦沒有太大難度。

整體作為動作遊戲方面都算合格，但又未至於會令人一試難忘，個人試玩後感覺，亦沒有任何中毒感，加上RPG元素暫時極少，只能說是一隻畫面不俗，動作尚算爽快的橫向動作遊戲。

唯一散發「波斯」感覺，可能就是除了英文配音外，還可以選波斯文配音......