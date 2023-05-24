《薩爾達傳說》正傳系列時間線 《王國之淚》屬萬年後故事

但最有趣的是遊戲系列時間線中，系列主軸最後的兩款遊戲，其實分別是1986年2月21日發售的《薩爾達傳說》，以及1987年1月14日發售的《薩爾達傳說2 林克的冒險》(《時之笛》中勇者敗北的世界)。即是最初推出的兩款作品其實就是該時間線的終結，亦即是之後推出的作品，就是補完作品之前的世界觀。

一切由「天空之劍」開始 © NINTENDO

一切由「天空之劍」開始

時間軸由天地創造開始，之後第一個故事就是2011年在Wii推出的《天空之劍(Skyward Sword)》，再來就是「聖地封印」，以及「海拉魯(ハイラル)王國建國」事件。順著發展就去到《不可思議的帽子(The Minish Cap)》、GBA《四人之劍(Four Swords)》、N64《時之笛(Ocarina of Time)》這些作品。

天地創造 © NINTENDO

天地創造

《天空之劍》

聖地封印

海拉魯(ハイラル)王國建國

《不可思議的帽子》

《四人之劍》

《時之笛》

「時之勇者」勝敗建構平行世界 © NINTENDO

「時之勇者」勝敗建構平行世界

另一個重點就在《時之笛》結局，因為兩種結局而令時間線分為三點，第一點先就是時之勇者敗北，加儂獲得所有的三角神力之後的世界，之後故事就隨著作品《眾神的三角力量(A Link to the Past)》、《織夢島(Link's Awakening)》、《神秘果實(Oracle of Seasons and

Oracle of Ages)》、《眾神的三角力量2》、《三角神力三劍士(Tri Force Heroes)》，再到最初推出的作品《薩爾達傳說》，以及續作《林克的冒險》。

至於第二個時間點及第三個時間點皆由時之勇者勝利造成，包括其一是《時之笛》打敗魔王後，薩爾達公主為了讓林克取回他的童年，吹奏了時之笛讓林克再次穿梭時空回到了過去，而回到七年前童年的林克，則選擇改變海拉魯遭到加儂佔據的歷史，去到城堡和小時候的公主碰面。這一邊就是《魔吉拉的面具(Majora's Mask)》、《曙光公主(Twilight Princess)》、《四人之劍+(Four Swords Adventures)》三款作品承接。

而第三個時間點，就是薩爾達公主送林克回童年後，留下守護的未來，即現實時間持續運行的時間線，這時間線的承接作品則包括《風之律動(The Wind Waker)》、《夢幻沙漏(Phantom Hourglass)》、《大地汽笛(Spirit Tracks)》。

時之勇者敗北

《眾神的三角神力》

《織夢島》

《大地之章》與《時空之章》

《眾神的三角神力2》

《三角神力三劍士》

《薩爾達傳說》

《林克的冒險》

時之勇者獲勝

孩童時代

《魔吉拉的面具》

《曙光公主》

《四人之劍+》

成人時代

《風之律動》

《夢幻沙漏》

《大地汽笛》

一萬多年後的時代

《曠野之息》

《王國之淚》

官方網站

「時之勇者」勝敗建構平行世界 © NINTENDO

「時之勇者」勝敗建構平行世界 © NINTENDO