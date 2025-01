《鬼武者》再臨總集回顧　金城武、Jean Reno合演第三集登頂峰

《鬼武者 Way of The Sword》以江戶時代京都為背景

《新鬼武者DAWN OF DRAEMS》之後,其實亦有推出不同作品,包括《新鬼武者Curtain of Darkness》成為手機FOMA 902i專用作品,GBA亦推出過《新鬼武者戰略版》,還有智慧型手機上的《鬼武者 魂》,但說到正傳延續,則是剛公佈的《鬼武者 Way of The Sword》將於2026年在PS5、Xbox Series X/S、Steam平台推出,遊戲舞台設定為江戶時代(1603年開始)初期的京都,主角都是擁有「鬼之籠手」的武士。