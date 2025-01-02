遊戲系列第一集在2001年於PlayStation 2平台推出，焦點落在男主角以真人明星當人物設定，現在當然不算特別，但當年來說，可算是業界先驅。第一集主角金城武當然是重點，還有製作人稻船敬二是經典遊戲《Rockman》之父，亦令人留意，當年遊戲推出後成為PlayStation 2上首次銷售量超過百萬套的遊戲，當中的「一閃」反擊技系統更加影響了不少之後推出的遊戲。不過，原來當年遊戲本身原定於PS1上推出......

初代鬼武者 金城武大戰織田信長

男主角明智左馬介，容貌和配音也是金城武。當年遊戲最初是1999年在PS1發表，預告片之後也曝光了，以《BIOHAZARD》玩法為藍本，不過之後發現以PS1的機能，實在很難看出主角是金城武......所以最後Capcom擱置了在PS1推出的計劃，直至PS2推出後，《鬼武者》計劃再開，最後正式於2001年推出。

《鬼武者》故事背景是1560年的日本戰國時代，幻魔利用織田信長死於非命之際，將他及部隊幻魔化重生。而幻魔

侵略之計被宿敵「鬼之一族」發現，繼而需要挑選俠士來繼承其傳說中的「鬼武者」力量，而明智左馬介，即金城武「演出」的角色，正試圖從幻魔手中解救「雪姬」，最後繼承了鬼之力量，成為和幻魔對抗的戰士。

《鬼武者2》主角採以故巨星松田優作演柳生十兵衛

《鬼武者2》主角採以故巨星松田優作演柳生十兵衛 © Capcom

《鬼武者》來到第二集，2002年3月7日於PS2推出，繼續以真人影星為主角藍本，不過今次就是已故的影星松田優作。上集結局是明智左馬介成功利用鬼之力把幻魔消滅，但織田信長最後卻繼承了幻魔王之位，成為新一代幻魔王。第一集過了12年後，1572年信長準備再率領幻魔軍團出擊，搜尋左馬介的下落之餘，又下令血洗柳生莊，以防止鬼之一族和柳生家族聯盟。而傳說中的鬼族及柳生氏的「根脈」，就是柳生十兵衛，他繼承了半鬼族之血，親母堯貞正是鬼之貴族之一，而十兵衛周遊時得知其家族慘被信長殺害，之後繼承了鬼武者力量，誓要殲滅信長幻魔王。

遊戲操作方面，繼承《鬼武者》的一閃、彈一閃、溜一閃外，還新增了蓄力攻擊、蓄力一閃及連鎖一閃。

《鬼武者3》金城武現身 攜手Jean Reno穿越時空之戰

《鬼武者》再臨總集回顧 金城武、Jean Reno合演第三集登頂峰 © Capcom

第三集在2004年於PS2推出，可說是遊戲系列的頂峰之作，首先初代主角明智左馬介金城武重現，而且還加入國際巨星Jean Reno演出傑克·布蘭一角。

故事講到1582年，信長再次得到重生，左馬介再度現身阻止幻魔，而今次幻魔更擁有時空傳送術打開時空之門。而左馬介亦趁叔父明智光秀和信長關係決裂，而在本能寺之變中追隨其叔父討伐信長，但這時候左馬介突然消失，被神秘力量捲走。

之後來到400多年後的現代，地點是法國巴黎，街上屍橫遍野，原來幻魔已經穿越時空來到現代，而Jean Reno演出的傑克·布蘭，就是法國軍警特務，在其同僚被殺害時，突然被神秘力量吸入，醒來之後就發現自己身處日本戰國時代。至於左馬介，原來被傳送到現代的巴黎......

相信當年有玩過的機迷，都會記得Jean Reno條「鬼鞭」，還有最後金城武化身真‧鬼武者，和幻魔王信長大戰的場面？

《新鬼武者》革新失敗

《新鬼武者》革新失敗 © Capcom

《新鬼武者DAWN OF DRAEMS》於2006年1月26日在PS2發售，作品有個「新」字，所以故事亦去到1596年，豐臣秀吉變成新一代幻魔使者。而主角則是豐臣秀吉的第二養子，人稱灰燼的蒼鬼結城秀康。而雖然明智左馬介沒有現身，但其實遊戲內亦有暗示今集中的「南光彷天海」其實是明智左馬介......

不過新作無論口碑及人氣，都不及之前三集系列作。

《鬼武者 Way of The Sword》以江戶時代京都為背景

《新鬼武者DAWN OF DRAEMS》之後，其實亦有推出不同作品，包括《新鬼武者Curtain of Darkness》成為手機FOMA 902i專用作品，GBA亦推出過《新鬼武者戰略版》，還有智慧型手機上的《鬼武者 魂》，但說到正傳延續，則是剛公佈的《鬼武者 Way of The Sword》將於2026年在PS5、Xbox Series X/S、Steam平台推出，遊戲舞台設定為江戶時代(1603年開始)初期的京都，主角都是擁有「鬼之籠手」的武士。