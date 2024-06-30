《黑神話：悟空》又掀「政確」風波　歷年《西遊記》題材遊戲有幾多？

其實《西遊記》歷年都是熱門電影、遊戲題材，那些年你玩過哪一款？有一定打機年資的骨灰級機迷，一定記得《SonSon》啦？

《黑神話：悟空》 歷時7年終於推出

《黑神話：悟空》 歷時7年終於推出 © BlackMythWukong

由中國遊戲工作室「Game Science」遊戲科學開發，《黑神話:悟空》在2017年開始開發，之後到2020年8月20日公佈首段實機演示影片，驚豔不少機迷，當中還包括遊戲製作人小島秀夫。不過當年有指這影片的質素超高，因為目的是要吸引開發團隊人才有興趣及有信心加入，所以推出日期其實是遙遙無期。

去到2021年2月8日，開發團隊再釋出另一段3分鐘的演示預告片，慶祝農曆牛年來臨，而直至2021年8月20日再有一段12分鐘的預告，當中提到遊戲採用Unreal Engine 5開發，實機錄製。之後再相隔一年，去到2022年，才又有兩段分別6分鐘及8分鐘的影片公開。

由於一年只有一兩段影片，當機迷都懷疑遊戲何年何月才能完成推出時，2023年1月16廠方發佈兔年賀年影片時，就公佈遊戲會在2024年夏季推出，至年尾才確定會在今年8月20日發售，平台包括PS5、Xbox Series X/S及PC。到早前6月8日，遊戲正式開始預購，期待的機迷們終於感覺踏實一點。

悟空都要被「政確」？話題反掀機迷支持

悟空都要被「政確」？話題反掀機迷支持 © BlackMythWukong

其實近一年，不少機迷都討論早存在於多個例如電影等界別的政治正確話題，像之前推出的《Stellar Blade》，因被評女主角身材太好、衣著太性感，反而引起部份機迷力撐遊戲。而今次，網上更傳出傳聞，指因為遊戲團隊拒絕政治正確顧問公司Sweet Baby Inc.要求的700萬美金「指導費」，而遭後者發動輿論戰，指控廠商性別歧視。而這傳聞反而令《黑神話: 悟空》在Steam上的關注度激增，現已成為願望清單第一位。甚至有機迷在網上指本身對這遊戲興趣不大，但現在一定會購買。

《西遊記》遊戲 陳年街機《SonSon》有回憶

多年來《西遊記》題材在全球都大受歡迎，所以電影以至動漫都有不少改編作品。但以遊戲來說，排除了《龍珠》的超大量改編遊戲，原來並不算太多。

1.《SonSon》

日語《ソンソン》，原來當年中文更直譯作《西遊記》，Capcom於1984年製作，本身是街機遊戲，之後才移植至任天堂紅白機。遊戲屬橫向捲軸動作遊戲，不過，其實內容和《西遊記》原著故事關係不大，只是玩家操控的主角是孫悟空。

2.《元祖西遊記 スーパーモンキー大冒険》

中文譯名為《元祖西遊記 超級猴子大冒險》，由VAP公司製作的動作遊戲，遊戲於1986年11月22日在任天堂紅白機推出。遊戲中孫悟空需要保護唐僧去西天取經，亦會有其他《西遊記》人物加入，不過玩法就是要在地圖中找食物和水補給，及找尋馬匹。我沒有玩過，看影片後，似乎當年知道有這款遊戲也未必會玩。

3.《大話西遊Online》

網易公司開發並營運的大型多人線上角色扮演遊戲，於2001年11月開始營運。直至2002年8月推出《大話西遊Online II》，最高同時線上人數超過58萬。

4.《西遊記之大聖歸來》

中國動畫電影《西遊記之大聖歸來(Monkey King: Hero is back)》改編，由索尼互動娛樂、綠洲遊戲和十月文化工作室聯合出品的動作角色扮演遊戲。日本HexaDrive工作室開發，在PS4及PC推出，故事是玩家扮演孫悟空斬妖除魔將江流兒送回長安，不過推出後，質素惹來不少玩家負評。

5.《西遊釋厄傳》

當年香港機舖有沒有引入過？台灣鈊象電子(IGS)公司製作的街機動作遊戲，以橫向動作遊戲玩法，遊戲中有5位角色，包括孫悟空、豬八戒、沙僧、龍馬、小龍女，1997年推出，之後1998年發行《西遊釋厄傳SUPER》，2004年發行《西遊釋厄傳群魔亂舞》，遊戲角色由原版5個增至11位，還追加了新系統「變身大法」。到2008年發行《西遊釋厄傳2》，追加新角為二郎神楊戩、嫦娥、鐵扇、紫衣、唐三藏、蜘蛛精。