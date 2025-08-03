《Battlefield 6》新片公開　10月發售今個月Beta公測

新世界新功能 經典兵種系統回歸 © EA

今年活動中，公開了多人模式、還有單人戰役，及「《戰地風雲》Portal」的進化。至於Beta公開測試，將會在8月9日至10日、14日至17日開放。Beta版可體驗多種多人遊戲模式及地圖，所有支援平台均可參與。詳情可在官網看到。

新世界新功能 經典兵種系統回歸

今集作為戰地風雲系列的第16款作品，故事背景為2027年，一場高調的暗殺事件震驚全世界，之後歐洲大國離開北約，美國和盟友應對這情況下，一間擁有雄厚的資金及最新技術的大型私營軍事公司，謀求以「和平軍團」填補權力空缺......

遊戲亦引入新功能，當中包括加強移動及槍械表現的全新「動覺戰鬥系統」，當中包括機動力及全新的戰術選項都展現出新面貌，影片中可以看到作為支援兵，可以拉地上的隊友脫離危險地帶及施以急救，亦可以架置武器在在牆壁上減少後座力，真實感陪增。

另外經典兵種系統亦會回歸，突擊兵、偵察兵、支援兵及工程兵，每個兵種都有專屬限定配件、武器及專屬訓練。而影片中都見到今集的場地可以作不同方式的破壞，破門入建築物後，還可以炸爆地板突襲下曾，在建築物外亦可以破壞建築物外牆攻擊，真實感及自由度都大大強化，從而亦可以靈活地令戰鬥區域及路線作出變通及連動。

地圖公開 自行創建新戰場

地圖公開 自行創建新戰場 © EA

《戰地風雲 6》將包含大量不同的多人模式及地圖，地圖有埃、直布羅陀、紐約街頭等，每個地圖都有不同戰鬥區域。多人模式有「征服」、「突破」和「突襲」等經典模式，還有「團隊死鬥」、「小隊死鬥」、「搶攻」及「山丘之王」等。當中「全面升級」的全新模式中，兩支隊伍將會爭奪戰略控制點。

遊戲亦會有新一代 「Portal」，玩家可用這工具集重繪戰爭界線，建立名為「社群體驗」的遊戲模式，而且更精簡更易用。