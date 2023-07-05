《Call of Duty》反外掛玩家新招 幻覺擾敵最新報告公開

以不影響正常玩家為前題，今次官方報告中，RICOCHET團隊會透過干擾外掛玩家為主。名為幻象，就是讓作弊玩家看到「幻覺」，就是由AI假扮的玩家。

幻覺嚟啫 射我唔到嘅

因為這些AI假敵人只有作弊玩家才遇到，一般玩家是不會看到，所以對正常玩家是沒有任何影響的。而這些AI幻覺更會是複製並模仿正常玩家的動作，用真實感來欺騙作弊者，令作弊者的外掛程式誤以為是真實玩家而作出反應，從而擾亂外掛玩家。

即是只要發現懷疑作弊玩家，RICOCHET就會將假敵人放在附近，而自動瞄準外掛或透視外掛程式都會看到，從而攻擊「空氣」。

幻覺嚟啫 射我唔到嘅 © Activision

「流沙」太詭異已停用

至於為甚麼RICOCHET之前的Quicksand「流沙」反作弊措施會停用，在這份報告中亦有交代。因為「流沙」會令作弊玩家的動作變慢，或是會控制方向出現相反情況，所以有玩家反映在遊戲過程中看到敵人詭異的慢速動作而被騷擾，所以，雖然這招很有趣，但官方不希望緩解措施過於分散玩家的注意力，所以最後還是決定停用。

「流沙」太詭異已停用 © Activision

外掛使用量下降超過一半

對一般玩家來說，最重要當然是外掛玩家的數目有否減少？根據報告中提到，新招「幻覺」實施之後，在《決勝時刻：現代戰爭II 2022》與《現代戰域》(Warzone)的外掛、惡意使用第三方硬件設備的使用量大幅下降59%，而作弊玩家中就有57%人沒有再開外掛，至於剩下43%再次試圖作弊的玩家，則已經被封鎖帳號。

而Activision亦都指出，這次新招對抗外掛玩家，會將對正常遊玩的影響減到最低，總括來說，正常玩家不會看到誘餌敵人，而正常玩家的瞄準、對戰結束數據亦不會因為有外掛玩家同場而有所影響，如兩個正常玩家進行遊戲時，更不會遇到任何干擾。

外掛使用量下降超過一半 © Activision

資料來源

外掛使用量下降超過一半 © Activision