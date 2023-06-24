《FF XVI》回歸一本道強化動作 召喚獸對戰大迫力

而故事主角羅札利亞公國第一王子「克萊夫‧羅茲菲德」和身為召喚獸鳳凰顯化者的弟弟約書亞亦被捲入戰亂當中。就算未買遊戲，如果有玩過之前Demo，都應該知道，主角又要踏上復仇之路。至於有玩家覺得今次主角造型太成熟，其實也是劇情所需，遊戲初段是操控「年輕鮮肉」版主角的……

而故事主角羅札利亞公國第一王子「克萊夫‧羅茲菲德」和身為召喚獸鳳凰顯化者的弟弟約書亞亦被捲入戰亂當中。就算未買遊戲，如果有玩過之前Demo，都應該知道，主角又要踏上復仇之路。至於有玩家覺得今次主角造型太成熟，其實也是劇情所需，遊戲初段是操控「年輕鮮肉」版主角的……

而故事主角羅札利亞公國第一王子「克萊夫‧羅茲菲德」和身為召喚獸鳳凰顯化者的弟弟約書亞亦被捲入戰亂當中。就算未買遊戲，如果有玩過之前Demo，都應該知道，主角又要踏上復仇之路。至於有玩家覺得今次主角造型太成熟，其實也是劇情所需，遊戲初段是操控「年輕鮮肉」版主角的……