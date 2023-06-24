《FF XVI》回歸一本道強化動作 召喚獸對戰大迫力

王子復仇記 不再開放世界
作為除《勇者鬥惡龍》外另一款日本國民級RPG系列，《FINAL FANTASY》自198年推出第一部作品以來，全世界累計出貨、下載量已超過1億7,300萬套。
上一集於2016年推出，來到第16集，沒有跟隨近年傳統推出MMORPG，而是正傳單機遊戲。也沒有像2016年《FF XV》般勉強要變成開放世界遊戲，王子主角變露營專家，太自由駕車四處遊，遊到很多玩家忘記復仇……
今次遊戲回歸一本道，即是自由度大減。不過對於一些年資老的玩家，例如我來說，這反而吸引，有時打機就是不想想太多，就讓我跟著安排好的故事走，升Level強化打怪，慢慢享受劇情吧。
遊戲故事老套但王道 營造詩史級氣氛
FF遊戲中，不可或缺就是水晶，今次故事背景是逐步走向末路的世界「伐利斯傑亞」，在「魆黑地帶」步步逼近的世界裏，各國爭相尋求產生乙太的源頭「母水晶」，後來更因此掀起戰亂，身上寄宿著強大召喚獸力量的「顯化者」們紛紛被派上戰場……
而故事主角羅札利亞公國第一王子「克萊夫‧羅茲菲德」和身為召喚獸鳳凰顯化者的弟弟約書亞亦被捲入戰亂當中。就算未買遊戲，如果有玩過之前Demo，都應該知道，主角又要踏上復仇之路。至於有玩家覺得今次主角造型太成熟，其實也是劇情所需，遊戲初段是操控「年輕鮮肉」版主角的……
完全變成動作遊戲 難度不高照顧RPG玩家
小時候玩RPG都是輸入指令，動作遊戲玩法的RPG，當年被稱為ARPG。不過現在已經沒有細分了，很多RPG，不用交代，已經變成動作RPG，FF不例外。上一集《FF XV》已經有豐富動作元素，今集的戰鬥更已經變成動作類遊戲，玩過之後，難度沒有「Souls」魂系列的高，動作也沒有如此踏實，偏向出招華麗的《DMC》系列，不過出招的複雜度也沒有《DMC》，甚至全有提醒迴避的動作，也可以選劇情為先的模式，照顧不擅長動作遊戲的玩家。
Alton、Stanley@MIRROR、周國賢落場試玩
作為獨佔大作，Sony Interactive Entertainment Hong Kong（SIEH）當年重視，早前開始就在九龍灣德福廣場舉辦「PS5《FINAL FANTASY XVI》發售紀念展」，而且請來不少藝人到場試玩。
每星期都會直播打機的Alton試玩過《FINAL FANTASY XVI》後，就最讚流暢及高質的畫面。而Stanley就指戰鬥場面難度剛好。至於女歌手葉巧琳Mischa就指《FINAL FANTASY》是她最愛的遊戲系列之一，更曾以《FINAL FANTASY》系列作爲靈感編寫歌曲。她大讚今次作品最有驚喜，更稱是有史以來最正的遊戲，召喚獸對戰成為一大亮點。
而Lolly Talk成員阿妹更以《FINAL FANTASY XVI》中女主角「Jill Warrick」的打扮現身。
至於歌手周國賢就提到自己當年最初是玩第5集及第6集：「之後也玩了PlayStation舊版《FINAL FANTASY VII》。我一直很喜歡《FINAL FANTASY》系列中的浪漫風格，也喜歡天野喜孝的美術畫風，以及遊戲入面呈現那個宏偉又熱血的世界。」
PS5《FINAL FANTASY XVI》發售紀念展
設有7大展區，除了設有專區試玩PS5《FINAL FANTASY XVI》體驗版外，更特別設置多個《FINAL FANTASY XVI》打卡點，包括1:1比例的主要武器「不屈者」、等身大角色立牌、3D展品及主題畫作以供欣賞。現場更會展出PS5《FINAL FANTASY XVI》實體光碟典藏版及豪華版。
日期：即日至6月25日
時間：中午12時至晚上9時
地址：九龍灣德福廣場1期地下中庭