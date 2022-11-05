《God of War》故事回顧 由床上小遊戲變父子情深

上一集《God of War》已經是在2018年推出，而再對上一集，更是再8年前。2018年推出的《God of War》，可說是新系列，除了場景由希臘轉為北歐，克雷多斯還要帶著囝囝去戰鬥。

報仇後成為戰神

報仇後成為戰神 © PlayStation

雖然2018年推出的一集都是叫《God of War》，但其實真正的第一集《God of War》，是於2005年在PlayStation 2推出的。故事講述克雷多斯是斯巴達軍隊的將軍，在戰敗之時向戰神阿瑞斯祈求幫助，之後成為僕人，10年間除了不停殺戮外，妻女更被阿瑞斯設計殺死，直至阿瑞斯叛變宙斯，克雷多斯才能打開潘朵拉盒子獲得力量報仇殺死阿瑞斯。之後成為新任戰神。

復活之後再報仇

復活之後再報仇 © PlayStation

相隔兩年，2007年3月13日在PlayStation 2推出的《God of War II》，故事說當上戰神的克雷多斯，被宙斯及雅典娜殺死，之後被和奧林匹斯眾神有仇的泰坦一族復活，隨著冒險取得力量回到過去殺宙斯，但錯手誤殺雅典娜，更發現自己是宙斯的兒子。之後再回到奧林匹斯眾神與泰坦族的大戰，和泰坦族一同進攻奧林匹斯之山。

第三集由冥界再出發

第三集由冥界再出發 © PlayStation

第三集於2010年3月在PlayStation 3推出。延續第二集結尾之戰，克雷多斯遇神殺神，最後卻被宙斯打下山，到冥界遇到雅典娜，透過她的幫助找到奧林匹斯的力量來源聖火，最後和宙斯對決並擊敗對方。最終克雷多斯拿起劍刺向自己釋放希望之力給人類。

上一集做爸爸

上一集做爸爸 © PlayStation

2018年推出的《God of War》，本來有傳是重啟，但最後推出的遊戲其實是接續第三集數年後的劇情。克雷多斯去到北歐米德加爾特有了第二任妻子並生下兒子阿特柔斯，但故事開始妻子便死去，克雷多斯就帶著不知自己曾是神的兒子前往九界高峰灑下妻子骨灰，但期間受到巴德爾攻擊，並知道九界最高峰原來是巨人國度約頓海姆。父子二人冒險間遭索爾兒子襲擊，最後殺了對方，而阿特柔斯因為半神力量而命危，克雷多斯解封混沌雙刀去冥界尋找治療素材並告訴兒子真相。

在前往約頓海姆途中再遭巴德爾攻擊，而巴德爾母親弗蕾雅希望阻止，但最後巴德爾依然被克雷多斯殺死，弗蕾雅詛咒克雷多斯後離去。最後克雷多斯和阿特柔斯到達約頓海姆，發現預言自己戰死的壁畫，並知道妻子原來是名為Laufey的巨人，至於阿特柔斯則有一個北歐名字洛基(Loki)。成功灑下骨灰後，發現諸神黃昏快要發生，而回家後兒子阿特柔斯亦在夢中遇見未來的索爾......

外傳補完

其實除了《God of War》至《God of War III》希臘本傳及2018年版北歐篇的《God of War》外，期間還推出過大量外傳，劇情補完克雷多斯成為阿瑞斯僕人的時期，以及第一集及第二集之間的故事。