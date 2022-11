《God of War》故事回顧 由床上小遊戲變父子情深

上一集《God of War》已經是在2018年推出,而再對上一集,更是再8年前。2018年推出的《God of War》,可說是新系列,除了場景由希臘轉為北歐,克雷多斯還要帶著囝囝去戰鬥。

雖然2018年推出的一集都是叫《God of War》,但其實真正的第一集《God of War》,是於2005年在PlayStation 2推出的。故事講述克雷多斯是斯巴達軍隊的將軍,在戰敗之時向戰神阿瑞斯祈求幫助,之後成為僕人,10年間除了不停殺戮外,妻女更被阿瑞斯設計殺死,直至阿瑞斯叛變宙斯,克雷多斯才能打開潘朵拉盒子獲得力量報仇殺死阿瑞斯。之後成為新任戰神。

相隔兩年,2007年3月13日在PlayStation 2推出的《God of War II》,故事說當上戰神的克雷多斯,被宙斯及雅典娜殺死,之後被和奧林匹斯眾神有仇的泰坦一族復活,隨著冒險取得力量回到過去殺宙斯,但錯手誤殺雅典娜,更發現自己是宙斯的兒子。之後再回到奧林匹斯眾神與泰坦族的大戰,和泰坦族一同進攻奧林匹斯之山。

2018年推出的《God of War》,本來有傳是重啟,但最後推出的遊戲其實是接續第三集數年後的劇情。克雷多斯去到北歐米德加爾特有了第二任妻子並生下兒子阿特柔斯,但故事開始妻子便死去,克雷多斯就帶著不知自己曾是神的兒子前往九界高峰灑下妻子骨灰,但期間受到巴德爾攻擊,並知道九界最高峰原來是巨人國度約頓海姆。父子二人冒險間遭索爾兒子襲擊,最後殺了對方,而阿特柔斯因為半神力量而命危,克雷多斯解封混沌雙刀去冥界尋找治療素材並告訴兒子真相。

