《Gran Turismo 7》發售 軚盤設備入門還是專業級？

賽車迷千呼萬喚，今次終於沒有再延期，山內一典監督的賽車名作《Gran Turismo 7》終於推出。畫面更像真，而且還有大量經典「考牌」元素回歸，應該新舊GT迷都滿足到。雖然，以現今手掣科技來說，用手掣玩已經感覺好好，但玩賽車遊戲，用軚盤玩始終是王道，準備花大錢的，來看來看！

性價比高少少 FANATEC GT DD PRO

性價比高少少 FANATEC GT DD PRO © Red Bull

如果budget不是問題，官方授權的這個FANATEC GT7特化直驅軚盤GT DD PRO可以說最吸引，因為和遊戲同月推出，是對應PS5的最新產品。當中直驅的意思是內置的電動馬達轉軸就是軚盤的轉軸，馬達的回饋動力直接傳到軚盤上，所以力量傳達會更真實，反應亦會更快，而且因為少了以往其他軚盤所用的齒輪、皮帶轉動結構，所以手感更佳之餘，亦省卻不少空間。另外FANATEC系列產品的軚盤都可以共用，從馬達拆下就可以換上另一個FANATEC軚盤。說到缺點，就是價格偏高啦。

不過隨著科技進步，成本也相對降低，GT DD PRO的價錢約700美元，比起之前Thrustmaster推出的最高級聯乘軚盤T-GT，已經便宜了。說到Thrustmaster的T-GT，還有優勢的，就是基本扭力較高，而且有三個踏板，比起GT DD PRO的兩個多。而GT DD PRO要更完美的話，就要花費升級，把扭力由5Nm升至8Nm，以及加裝三踏板設置。

傳統勁裝 Thrustmaster T-GT II

傳統勁裝 Thrustmaster T-GT II © Red Bull

另一款製作人推崇，適合玩《GT7》的官方授權軚盤就是Thrustmaster出品。亦是專門為Gran Turismo而設的電競軚盤，T-GT II更是首款Thrustmaster取得PlayStation 5認證的官方授權產品。作為2017年推出的T-GT改良版，會內置最新運算晶片，震動回饋Real-Time Force Feedback能在更短時間內運算完成。T-GT II軚盤亦兼容T-LCM踏板。

Thrustmaster T-GT II底盤加軚盤及腳踏套裝售價約799美元。

入門級 Logitech G923 TRUEFORCE

入門級 Logitech G923 TRUEFORCE © Red Bull

如果以上兩者嫌太貴太專業，也有入門之選，就是Logitech G923，現約3千港元，有TRUEFORCE系統，結合物理引擎及音效引擎，提供路面變化，甚至亦聲稱可以感受到引擎活塞運動的震動感。同時軚盤亦內置彩色LED指示燈，支援的遊戲可顯示轉速RPM範圍，看到何時進入紅線高轉區。