《GTA VI》首段預告下月公開　暫時已知情報信不信？

，而近月亦有不少網上流傳情報，例如遊戲地圖比上代大一倍有多，又例如遊戲會破紀錄地貴，賣超過1000元港幣，當中你又信幾多？

《GTA V》賣出超過1.85億隻。而Rockstar Games亦早於2022年2月公佈已經開發新一代《GTA VI》，機迷又等多年幾，終於有新消息，Rockstar Games的聯合創始人兼總裁Sam Houser今個月初提到，12月會有首段遊戲預告登場。

遊戲系列總銷量超過4億，第一款《Grand Theft Auto》遊戲在1997年面性，目前為止系列共有11款獨立作品，正傳中第三集在PlayStation 2平台進化成3D世界遊戲，可說是系列的里程碑，亦對之後的開放世界遊戲帶來重大影響。

流出情報 新主角是兩兄妹

流出情報 新主角是兩兄妹 © GTA

早於上年9月，網上流傳遊戲的開發影片流出，包括超過90段遊戲短片及截圖。新作中會以一男一女當主角，名為Jason及Lucia，傳聞二人是兄妹關係。而遊戲背景，就是以邁阿密為藍本的「Vice City Metro」，當時亦有圖片流出，指今集遊戲地圖比起上一代大一倍有多，當中 Vice Point、Ocean Beach、Washington Beach等舊作中出現過的地點都會再現眼前。

而遊戲進化方面，今集基於新世代主機性能更高，容量亦會大增，玩家將有可能進入不同建築物內部，亦會有和警察在室內槍戰的機會，而建築物內，不只有有酒吧、夜總會，以及脫衣舞店，亦增加了超級市場、住宅等。

章節形式推出？按遊玩時間收費？

章節形式推出？按遊玩時間收費？ © GTA

Rockstar Games母公司Take-Two Interactive的CEO Strauss Zelnick早前提到遊戲價格，就說起以遊玩時間逐小時數收費的新模式，他指以《GTA 5》為例，如果玩家這10年來都玩，總遊玩時間可以多達幾千小時，以遊戲價格除以1000遊玩小時，其實每小時只是5美仙。不過他亦都強調，這只是想突出玩遊戲這娛樂其實很便宜，並非想把遊戲價格上調。

至於近月流傳的消息，就包括著名Rockstar Games爆料者「Tez2」說到《GTA VI》會以章節劇情推出，即是逐個DLC收費。亦有人提到，整個遊戲價錢可以超過1,000港元。這個相信就算等到下月預告片公開時，都仍然是一個謎。

內容大進化 2025年才玩到？

內容大進化 2025年才玩到？ © GTA

上一集遊戲在2013年推出，不少玩家都討論到為何新一集遊戲開發進度如此緩慢。當中一大原因就是因為遊戲推出後，廠方仍然將焦點放在《GTA Online》更新上，當中一直為玩家帶來不少新意，當然亦相信在遊戲中賺取每年數以億計美元的收入。

而且《Grand Theft Auto》亦不是Rockstar唯一系列大作，廠方還有另一開放世界大作《Red Dead Redemption》，第2集在2018年推出，據說這作品就花了8年時間開發。

而玩家的期待，亦令開發者每個決定都更謹慎，Strauss Zelnick曾在訪問中提過：「Each new game in the series needs to be something you've never seen before.」Take-Two新技術「locomotive technology」會為今集帶來甚麼驚人進化，玩家絕對會拭目以待啦。