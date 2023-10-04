《LOL》2023世界大賽主題曲《GODS》 NewJeans唱出Deft冠軍之旅

Deft與DRX戰隊 演繹出電競選手的熱血
MV以動畫製作，由Deft在麻浦高中上學一幕開始，之後現身的還有同為麻浦高中學生、T1戰隊的Faker現身！之後看到Deft在冠軍之旅遇到的強勁對手，當然還有他的一眾隊友。雖然經歷過挫折，但最後他上年和他的DRX戰友Kingen、Pyosik、Zeka、BeryL等聯手，最後拿下世界冠軍。
歌曲描寫的是冠軍所擁有堅不可摧的意志和堅定不移的心。以「奮戰到底、爭取榮耀」為主題。就是想帶出所有職業選手都經過不少努力、鍛鍊、掙扎，全力奮戰才能打出自己一片天。亦為電競世界出了一分力。
女團NewJeans出道一年 全球爆人氣
今年《League of Legends》世界大賽的主題曲《GODS》由Riot Games首席作曲家Sebastien Najand和Mako(Alex Seaver)合作製作，而演唱的則是韓國HYBE旗下子公司ADOR所屬女子團體NewJeans(韓語：뉴진스 Nyujinseu)，2022年7月22日出道，同年8月1日發行首張迷你專輯《New Jeans》。當中由三位韓國籍成員Minji、Haerin、Hyein，以及一位越澳雙籍成員Hanni、一位韓澳雙籍成員Danielle所組成。出道短短一年多已極具人氣，全球IG粉絲超過990萬。
舉行13年 今月決戰南韓首爾
英雄聯盟世界大賽(League of Legends World Championship Series)，也被稱為英雄聯盟全球總决賽，簡稱Worlds，由Riot Games舉行。2011年首次舉行，決賽地點在瑞典，總獎金達100,000美元，當年在網上有超過160萬觀眾收看，其中一場準決賽更有多達21萬人同時線上觀看。之後決賽曾在美國洛杉磯、新加坡、台北、南韓釜山、法國巴黎、中國武漢、廣州、上海等地舉行。上年在美國、墨西哥舉行，冠軍隊伍是來自LCK賽區的DRX，亦是歷史上首支從入圍賽晉級至決賽並贏得世界大賽冠軍的隊伍，隊員包括Kingen、Pyosik、Zeka、Deft及BeryL，其中今年10月23日踏入27歲的Deft，更成為世界大賽歷史上年齡最大的冠軍選手。
至於今年2023年，則會師南韓首爾、釜山舉行決賽，日期將會是10月10日至11月19日。