《LOL》2023世界大賽主題曲《GODS》 NewJeans唱出Deft冠軍之旅

MV以動畫製作，由Deft在麻浦高中上學一幕開始，之後現身的還有同為麻浦高中學生、T1戰隊的Faker現身！之後看到Deft在冠軍之旅遇到的強勁對手，當然還有他的一眾隊友。雖然經歷過挫折，但最後他上年和他的DRX戰友Kingen、Pyosik、Zeka、BeryL等聯手，最後拿下世界冠軍。

MV以動畫製作，由Deft在麻浦高中上學一幕開始，之後現身的還有同為麻浦高中學生、T1戰隊的Faker現身！之後看到Deft在冠軍之旅遇到的強勁對手，當然還有他的一眾隊友。雖然經歷過挫折，但最後他上年和他的DRX戰友Kingen、Pyosik、Zeka、BeryL等聯手，最後拿下世界冠軍。

MV以動畫製作，由Deft在麻浦高中上學一幕開始，之後現身的還有同為麻浦高中學生、T1戰隊的Faker現身！之後看到Deft在冠軍之旅遇到的強勁對手，當然還有他的一眾隊友。雖然經歷過挫折，但最後他上年和他的DRX戰友Kingen、Pyosik、Zeka、BeryL等聯手，最後拿下世界冠軍。

歌曲描寫的是冠軍所擁有堅不可摧的意志和堅定不移的心。以「奮戰到底、爭取榮耀」為主題。就是想帶出所有職業選手都經過不少努力、鍛鍊、掙扎，全力奮戰才能打出自己一片天。亦為電競世界出了一分力。

歌曲描寫的是冠軍所擁有堅不可摧的意志和堅定不移的心。以「奮戰到底、爭取榮耀」為主題。就是想帶出所有職業選手都經過不少努力、鍛鍊、掙扎，全力奮戰才能打出自己一片天。亦為電競世界出了一分力。

歌曲描寫的是冠軍所擁有堅不可摧的意志和堅定不移的心。以「奮戰到底、爭取榮耀」為主題。就是想帶出所有職業選手都經過不少努力、鍛鍊、掙扎，全力奮戰才能打出自己一片天。亦為電競世界出了一分力。

今年《League of Legends》世界大賽的主題曲《GODS》由Riot Games首席作曲家Sebastien Najand和Mako(Alex Seaver)合作製作，而演唱的則是韓國HYBE旗下子公司ADOR所屬女子團體NewJeans(韓語：뉴진스 Nyujinseu)，2022年7月22日出道，同年8月1日發行首張迷你專輯《New Jeans》。當中由三位韓國籍成員Minji、Haerin、Hyein，以及一位越澳雙籍成員Hanni、一位韓澳雙籍成員Danielle所組成。出道短短一年多已極具人氣，全球IG粉絲超過990萬。

今年《League of Legends》世界大賽的主題曲《GODS》由Riot Games首席作曲家Sebastien Najand和Mako(Alex Seaver)合作製作，而演唱的則是韓國HYBE旗下子公司ADOR所屬女子團體NewJeans(韓語：뉴진스 Nyujinseu)，2022年7月22日出道，同年8月1日發行首張迷你專輯《New Jeans》。當中由三位韓國籍成員Minji、Haerin、Hyein，以及一位越澳雙籍成員Hanni、一位韓澳雙籍成員Danielle所組成。出道短短一年多已極具人氣，全球IG粉絲超過990萬。

今年《League of Legends》世界大賽的主題曲《GODS》由Riot Games首席作曲家Sebastien Najand和Mako(Alex Seaver)合作製作，而演唱的則是韓國HYBE旗下子公司ADOR所屬女子團體NewJeans(韓語：뉴진스 Nyujinseu)，2022年7月22日出道，同年8月1日發行首張迷你專輯《New Jeans》。當中由三位韓國籍成員Minji、Haerin、Hyein，以及一位越澳雙籍成員Hanni、一位韓澳雙籍成員Danielle所組成。出道短短一年多已極具人氣，全球IG粉絲超過990萬。