《Stray》免費玩 PS陣營成功靠貓game翻身

事源獨立遊戲《Stray》終於正式在上月推出，而且只要是PlayStation Plus「升級」或「高級」會員，更可以免費玩這款正賣HK$238的遊戲。於是一片讚頒之聲響遍facebook和IG，有讚好有心心，fans表情終於無嬲嬲，一隻貓貓可以令PS陣營和機迷世紀大和解！
機迷指貓貓減怨氣 有貓有偈傾
這個現象在香港特別顯著，可能因為香港PlaysStationHK專頁之前特別多嬲，又可能香港地特別多貓奴？有機迷在原來每月「吸嬲勝地」免費遊戲Post下留言：「一隻貓可以壓制買唔到機嘅怨氣，貓真係可以統治世界。」「為咗貓我Join！」「OK，有貓有計傾。」「鬧少一次。」
而且官方還乘勢推出「Ready Player Cat | Instagram有獎問題活動」希望玩家們踴躍分享他們的貓貓相，又真的大量玩家貼上自家貓貓和遊戲畫面、PS5主機、手掣的靚相分享，如果這活動主題並非貓貓，而是其他遊戲，還要分享PS5主機......後果不堪設想。
遊戲玩法簡單 內容太短
《Stray》是一款Indie game，原暫定名為「HK_Project」，未知是否因為這樣，所以遊戲中的背景，對香港玩家來說的確有一份親切感。遊戲由法國獨立遊戲開發團隊BlueTwelve工作室開發，第三人稱冒險類遊戲，以一隻流浪橘貓為主角，遊戲一開始便和朋友失散，之後就去到一個機器人居住的城市，在遊戲環境中有不同互動、解謎元素，要玩家一邊冒險一邊找方法離開這世界找回失散的朋友。
遊戲中玩家操縱貓做出鑽過欄杆、爬上水管、闖入民居偷食等動作，亦可以在特定地方做出磨爪等動作，貓奴玩起來應該會心微笑。之後貓貓會遇到B12無人機夥伴，亦會拿到不同道具，不過整個遊戲只要數小時便能完成，內容的確有一點短。
說真的，如果遊戲主角不是貓，無論遊戲背景設定以至玩法，都應該未能取得如此多機迷歡心。