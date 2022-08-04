《Stray》免費玩 PS陣營成功靠貓game翻身

事源獨立遊戲《Stray》終於正式在上月推出，而且只要是PlayStation Plus「升級」或「高級」會員，更可以免費玩這款正賣HK$238的遊戲。於是一片讚頒之聲響遍facebook和IG，有讚好有心心，fans表情終於無嬲嬲，一隻貓貓可以令PS陣營和機迷世紀大和解！

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這個現象在香港特別顯著，可能因為香港PlaysStationHK專頁之前特別多嬲，又可能香港地特別多貓奴？有機迷在原來每月「吸嬲勝地」免費遊戲Post下留言：「一隻貓可以壓制買唔到機嘅怨氣，貓真係可以統治世界。」「為咗貓我Join！」「OK，有貓有計傾。」「鬧少一次。」

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