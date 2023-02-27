《Street Fighter 6》6月推出 先去日本玩VR出波出昇

World Tour育成骨格精奇高手
現在已經釋出的影片中，看到不少舊角色身影，阿隆阿Ken春麗Blanka都有現身，而且還有不少人懷念的Dee Jay。另外亦公開了不少新角色……不過最令玩家注目的，可能是「世界巡遊(World Tour)」模式，玩家可以從Master如阿隆阿Ken等角色身上學習不同招式，即是自創角色可以自訂招式組合，包括Hadoken、Sonic Boom、Spinning Bird Kick、Yoga Flame等等，而且可能在大戰中碰到多名對手，更可以使用Master Assist，和Master們合作打擊對手。
而且「世界巡遊」中更有多款小遊戲可以玩，賺取「世界巡遊」貨幣，買遊戲內服飾、食物及更多內容。
35周年作品 18名首發角色有新有舊
今次新一集是迎接《Street Fighter》35周年的作品，採用CAPCOM自家遊戲引擎RE Engine，畫面超豐富。而至今廠方亦都公開了多個不同版本的遊戲，會包含不同角色服飾等特典。而遊戲推出時，將會有18名首發角色可用，當中包括早前封測時可用到的Luke、Jamie、隆、春麗、Guile、Kimberly、Juri、Ken等。
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日本廣島玩VR街霸
近日PS VR2發售，不過暫時要玩街霸VR出波出昇，就要親身去到日本。因為Capcom近日公開《Street Fighterストリートファイター VR シャドルー強化計画》，就是即日起在PLAZA CAPCOM廣島店會舉行現場活動，可以在VR空間內玩街霸，當中可以對戰阿隆、蘇聯佬等角色，而且更可以出波出昇。
遊戲中玩家扮演係邪惡組織的士兵，用模擬器進行戰鬥訓練，當中揮拳的動作大小就分別為重拳輕拳，雙手撐在臉前則是防禦。至於累積足夠技能量表後，只要雙手向後拉保持一會，再揮前，就可以出到波動拳，技能量表MAX時，蓄勁多一點時間，更可以出到真空波動拳！
暫時日本只有廣島店可以玩到，至4月才會新增豐川店，近日有去日本或準備去的街霸迷，記得要去試試。
PLAZA CAPCOM廣島店
時間：約 25 分鐘
費用：1200 日圓
MIRAINO AEONMALL豐川店(預定將於2023年4月4日開幕)