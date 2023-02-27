《Street Fighter 6》6月推出 先去日本玩VR出波出昇

現在已經釋出的影片中，看到不少舊角色身影，阿隆阿Ken春麗Blanka都有現身，而且還有不少人懷念的Dee Jay。另外亦公開了不少新角色……不過最令玩家注目的，可能是「世界巡遊(World Tour)」模式，玩家可以從Master如阿隆阿Ken等角色身上學習不同招式，即是自創角色可以自訂招式組合，包括Hadoken、Sonic Boom、Spinning Bird Kick、Yoga Flame等等，而且可能在大戰中碰到多名對手，更可以使用Master Assist，和Master們合作打擊對手。