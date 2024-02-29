早前在法國Capcom Pro Tour賽事，Chris Wong奪得冠軍第一名，成功得到街霸電競界年度盛事Capcom Cup X賽事入場券參賽資格，之後更在分組賽首日以全勝資態排榜首出線，去到淘汰戰階段，雖然輸過跌入敗組，但之後成功取勝「復活」殺入決賽，最後得到亞軍。而Chris Wong下一個戰場，就會是下月去到美國紐約出戰Red Bull街霸世界大賽「Red Bull Kumite” Street Fighter 6”

Red Bull街霸世界大賽下月高手雲集

Red Bull街霸世界大賽下月高手雲集 © chriswongcapcomcupx

下月3月16日至17日舉行的「Red Bull Kumite” Street Fighter 6”」全球性比賽，賽會邀請了Yesports旗下選手Chris Wong參戰之餘。該賽事還會有紐約街霸王 @idomnyc，EVO衛冕冠軍的 @amjad.shh，日本街霸代表 Hibiki，拿過兩屆Capcom Cup X的 @saulmenard，以及Gachikun、Bigbird、Punk參戰。比賽將會是《Street Fighter 6》改版後Season 2的第一個大型比賽。

上班族非全職業電競選手 Chris Wong首次參戰即奪亞軍

上班族非全職業電競選手 Chris Wong首次參戰即奪亞軍 © chriswongcapcomcupx

先說今次Capcom Cup X賽前，其實早於幾個月前Chirs Wong才取得入場券。在法國站Capcom Pro Tour賽事，決賽Chris Wong大戰兩屆世界冠軍MenaRD，賽事峰迴路轉，因MenaRD先在首局以Perfect完勝Chris Wong，不過之後Chris Wong抖擻精神，去到次回合決勝局完結時，以較高血量擊敗MenaRD，奪得冠軍，成功取得參戰Capcom Cup X的資格。

Capcom Cup X共有48名選手參賽，賽事總獎金高達200萬美元，冠軍更可獨得100萬美元，所以堪稱集合所有街霸界頂尖選手。在分組賽階段，Chris Wong狀態已經極好，5戰全勝成功出線。去到16強階段再直落3：0擊敗來自挪威的Phenom。

上班族非全職業電競選手 Chris Wong首次參戰即奪亞軍 © chriswongcapcomcupx

其實進入8強已經是香港選手參戰此項賽事的最佳戰績。而在8強Chris Wong的對手則是中國選手DCQ，最後亦成功以3：1擊敗對手。

之後遇到的就是來自台灣的UMA327，Chris Wong表現失準，不過仍力戰至決勝第5局，Chris Wong起初佔到優勢，不最後被UMA327反勝而進入敗者組。在敗者組面對的則是Capcom Cup 2018冠軍、來自日本的gachikun，Chris Wong先以2：0領先，但之後被追至2：2，到第5局再以2：0勝出，殺入最終決賽。

上班族非全職業電競選手 Chris Wong首次參戰即奪亞軍 © chriswongcapcomcupx

去到決賽，對手再次是UMA327，雖然Chris Wong開賽已連贏三盤復仇成功。不過因為Chris Wong來自敗者組，所以來自勝者組的UMA327仍可以Reset比賽，即可有多一個機會復活。

再戰一次，這次UMA327最終以直落3：0擊敗Chris Wong，正式奪冠。

而取得亞軍的Chris Wong，已創下香港選手的最佳成績，獨得30萬美元獎金。賽後訪問他提到自己並非全職電競選手，仍是一名上班族，不過他堅持每日放工後都會訓練，才能來到這裏。他亦感謝不少對手會邀請他交流對戰，包括日本選手，還有這場的對手UMA327。

之後他亦在社交平台感謝大家支持：「Capcom Cup X 2nd Place. This is my first time participating in the Capcom Cup, and the entire tournament has been amazing. Thank you all for your support. I will return to next year.」