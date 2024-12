【TGA 24】《Astro Bot》成大贏家　新作集合《鬼武者》、《大神》新作最驚喜

The Game Awards除了得獎遊戲引人關注外,遊戲廠商在這舞台公開遊戲新情報亦是焦點所在。今年比較失望的是和主辦者友好的小島秀夫,未有公佈《Death Stranding 2》發售日期,但驚喜的是一些很久未見新作的遊戲現身,當中70、80後機迷一定被震撼到的,就是《鬼武者》系列新作!一閃、金城武都令人懷念啊......

The Game Awards除了得獎遊戲引人關注外,遊戲廠商在這舞台公開遊戲新情報亦是焦點所在。今年比較失望的是和主辦者友好的小島秀夫,未有公佈《Death Stranding 2》發售日期,但驚喜的是一些很久未見新作的遊戲現身,當中70、80後機迷一定被震撼到的,就是《鬼武者》系列新作!一閃、金城武都令人懷念啊......

The Game Awards除了得獎遊戲引人關注外,遊戲廠商在這舞台公開遊戲新情報亦是焦點所在。今年比較失望的是和主辦者友好的小島秀夫,未有公佈《Death Stranding 2》發售日期,但驚喜的是一些很久未見新作的遊戲現身,當中70、80後機迷一定被震撼到的,就是《鬼武者》系列新作!一閃、金城武都令人懷念啊......

《鬼武者》新作《Way of the Sword》發表 機迷最關心有沒有金城武

《鬼武者》新作《Way of the Sword》發表 機迷最關心有沒有金城武