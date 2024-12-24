【TGA 24】《Astro Bot》成大贏家　新作集合《鬼武者》、《大神》新作最驚喜

但《Astro Bot》又勝在遊戲性極佳，而且可以充份發揮到PS5手掣DualSense的所有功能，係主角造型我麻麻哋......

The Game Awards除了得獎遊戲引人關注外，遊戲廠商在這舞台公開遊戲新情報亦是焦點所在。今年比較失望的是和主辦者友好的小島秀夫，未有公佈《Death Stranding 2》發售日期，但驚喜的是一些很久未見新作的遊戲現身，當中70、80後機迷一定被震撼到的，就是《鬼武者》系列新作！一閃、金城武都令人懷念啊......

《鬼武者》新作《Way of the Sword》發表 機迷最關心有沒有金城武

《鬼武者》新作《Way of the Sword》發表 機迷最關心有沒有金城武 © TGA

CAPCOM經典動作遊戲《鬼武者》終於發表新作《鬼武者 Way of the Sword》，預定2026年在PS5、Xbox Series X|S、Steam推出。說到《鬼武者》，2001年首次在PS2發售，最引人注目就是主角起用藝人金城武為模組，被稱為「至高無上劍鬥動作遊戲」，當中把握敵人攻擊機會反擊的「一閃」，更對後來的動作遊戲影響深遠。

今次新作內容情報不算多，只知是舞台為江戶時代初期的京都，亦會有「幻魔」，而主角都是擁有「鬼之籠手」的武士。至於金城武在初代遊戲演出的角色明智左馬介會否現身？

推算一下，本能寺炎上是1582年，而江戶時代1603年開始，而且2006年《新鬼武者》內也有「南光彷天海」。這樣的話......

SEGA《VIRTUA FIGHTER》新作公開

SEGA《VIRTUA FIGHTER》新作公開 © TGA

CAPCOM名作有《鬼武者》新作公開，SEGA呢，《VIRTUA FIGHTER》都算經典立體格鬥名作啦？在The Game Awards廠方就公佈會有《VIRTUA FIGHTER》完全新作計劃，暫稱《New VIRTUA FIGHTER》，會由人中之龍工作室負責開發，而預告中就見到系列主角結城晶現身，仲學人戴帽。另外，最勁就是還有Nvidia CEO黃仁勳拍片加持！始終黃仁勳和SEGA都很有淵緣嘛......

Naughty Dog不出續作玩科幻

Naughty Dog不出續作玩科幻 © TGA

索尼互動娛樂(SIE)旗下《The Last of Us》、《Uncharted》等遊戲製作團隊Naughty Dog都有新作。今次並非續作，而是全新科幻作品，名為《Intergalactic: The Heretic Prophet》，故事背景為數千年後的未來，玩家是一位賞金獵人Jordan A. Mun......

《大神》新作 神谷英樹回歸擔任總監

《大神》新作 神谷英樹回歸擔任總監 © TGA

CAPCOM除了《鬼武者》外，再有經典遊戲出新作，就是經典和風遊戲《大神(Okami)》系列新作，暫名為《Okami sequel》，而且最重要是原作總監神谷英樹將再次回歸。遊戲會由M2、Machine Head Works、神谷英樹任職的 CLOVERS共同開發。

《ICO》、《汪達與巨像》GenDesign新企劃ROBOT做主題

遊戲《ICO》、《汪達與巨像》的製作人上田文人，他領軍的GenDesign工作室亦有新作品在The Game Awards公開，開發中的新企劃名為《PROJECT：ROBOT》，藝術成份幾高喎。

協力版《Elder Ring》下年推出

說到BANDAI NAMCO Entertainment和FromSoftware，大家都想到魂系，而當年在The Game Awards成為大贏家的《Elder Ring》，在2024頒獎禮上都有新作品公開，就是《Elden Ring Nightreign》，沿用《Elder Ring》的世界觀及武器，變成多人協力的動作遊戲，最多3名玩家可以協力在遊戲中成長，每局遊戲就是在關卡中度過3天，探索並強化角色，準備挑戰第3天完結時出現的Boss。