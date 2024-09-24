一文看完PS5 Pro強化部份　30周年版香港發售資訊公開

另外由9月26日起，可於全線PlayStation® Authorized Dealer 、 SONY Store、csl、豐澤、蘇寧或百老滙預購以下「PlayStation30週年紀念系列」。 包括PlayStation 5數位版組合包、PlayStation Portal遙控遊玩機、DualSense Edge無線控制器、DualSense無線控制器。

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PlayStation 5 Pro主機 – 30週年限量版組合包 © PlayStation

PS5 Pro效能強化 畫質模式/效能模式我全都要

PS5 Pro效能強化 畫質模式/效能模式我全都要 © PlayStation

PS5 Pro定價699.99英鎊，799.99歐元，119,980円，香港定價$5780，其實都算正常兼有少少覺得抵，當然你可以話$5780未有碟機還不包括垂直擺設機架好孤寒，但在現時手提電話都動輒1萬蚊、iPhone都唔包充電器的年代，還是斟酌性能是否吸引比較實際。

9月26起接受預訂，11月7日推出，PS5 Pro買不買得過實在是主觀問題，例如你買了PS5未？有多常開機玩？如果你有PS Portal又會玩得更密？對視聽器材追求有多高？簡單一點說，屋企部電視有幾大？如果你在打機開始遊戲設定時常常選擇困難選畫質模式或效能模式，不妨訂定啦，咪話到時又好似「電子垃圾」PS Portal出嗰陣咁，想買又冇機買喇。

小孩子才做選擇嘛，今次可以畫質、效能都兼顧了。索尼互動娛樂(SIE)早前在「PlayStation 5技術發表會」公開PS5 Pro主機性能。即時一如以往推出高性能版當代主機，以PS5為基本強化，搭載晶片規模與處理效能提升的 GPU，數字上運算單元增加67%，記憶體頻寬增加28%，渲染效能提升45%，而且有更強的光線追蹤處理架構。只要遊戲支援，就可以大幅提升光線追蹤處理效能2至3倍。

另外亦都引入由AI機器學習驅動的解析度與幀率提升技術「PlayStation光譜超解析度(PSSR)」，全面升級解析度和流暢度。

舊遊戲升級解析度 高度和初版PS5相同

對支援所有攻能升級的遊戲當然有好效果，舊遊戲呢？PS5 Pro支援「PS5 Pro Game Boost」功能，可以提升PS5遊戲以及超過8500款向下相容PS4遊戲的效能，還可以提高部分PS4遊戲的解析度，支援最新Wi-Fi 7規格以及VRR、8K解析度。

至於體積方面，PS5 Pro主機的高度和初版PS5主機相同，至於闊度則和Slim版PS5相同，即是放得落初版主機，都一定擺到PS5 Pro啦。而內建SSD儲存容量則會由1TB升至2TB，不用自己加又慳番少少。不過標準版今次是沒有光碟機的，如玩家要玩碟，則要另行購買擴充光碟機。

首批免費更新支援PS5 Pro新功能遊戲有《GT 7》

PlayStation公佈新機之餘，亦公佈多款會在新機推出時免費更新，可以支援PS5 Pro新功能的遊戲。當中最重要一款，個人認為是《跑車浪漫旅 7(GT7)》，其他Game可能你玩爆就算，但《GT 7》耐玩度係去到下一代推出之前，而且如果你是硬派車迷，屋企隨時有高規格裝置配合，升級了當然開心，Loading時間短一點都爽啦？

另外首波會免費更新的還包括《蜘蛛俠 2》、《地平線：西域禁地》、《最後生還者 二部曲 重製版》、《Final Fantasy VII 重生》、《劍星》、《心靈殺手 2》、《刺客教條：暗影者》、《龍族教義 2》、《霍格華茲的傳承》等，畫面會更流暢、光追效果更完美。