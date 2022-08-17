三人籃球青年計劃育成記 （上篇） 　

正因如此，作為每年全港最受歡迎三人籃球賽事之一，Red Bull Half Court於今屆成立三人籃球青年訓練計劃(Red Bull Half Court Youth Workshop)，邀請31位年齡由16至22歲的年輕球員選拔，並提供為期一個月、專門針對三人籃球的訓練，更邀得兩位星級教練：香港籃球代表隊及東方龍獅球員梁嘉顯，以及2021 Red Bull Half Court全球亞軍成員卓婷帶領訓練。經過７月９日於屯門安定邨H.A.N.D.S「Red Bull主場」進行之選拔，入圍訓練的學員包括：男子組：劉健霆、梁卓楠、陳梓軒、陳君行、鄧光博、吳家希、劉大騰、陸竺昆、李浩天、歐陽灝賢、羅嘉豪、周勇辰、黃子康；而女子學員包括：李穎恩、關芷心、廖嘉怡、蔡嘉瑩、鄧穎思、楊珮珮、陳詠瑜、龎紫晴。
男子隊教練梁嘉顯形容最初接受這個「育成」任務，跟打比賽一樣心情緊張：「因為學員年紀跟自己差不遠，亦預期這個年齡會反叛，怕未能駕馭學員。第一次練習雖有學員遲到，但整體態度不錯，所有練習都盡力完成，可算鬆一口氣。」
教練們都深深明白，要於短短一個月將球技完全提升到另一層次的確很難，但可以肯定的事，現今三人籃球賽制主張外投，內線錯對防守所帶來的影響減少，只要練好外投，加上默契，不可能都變成可能。
「青春就是本錢，這個年齡就是打熱血籃球，永不言棄，更何況三人籃球轉制後更容易『爆冷』。再者，計劃目的就是希望他們從挫折中領悟，學習第一、勝負第二。」
對嘉顯及女子隊教練卓婷來說，挑戰豈只一個。共9課的訓練安排於逢星期三、六，由於學員來自不同學校、機構及組織，各自亦要出席其他球隊訓練及比賽，天又有不測之風雲，齊人練習從來不易。
公布名單當日，卓婷早就選定了心目中的「最佳八人」，相反嘉顯顯得惆悵：「我心目中已選定了六人，但還要於四位球員中取捨兩位，任何一個決定我都會不捨。」
選拔從來都不能盡如人意，嘉顯不只考慮學員球技，另外亦要於出席率、態度及紀律等因素而作出決定。
「記得在最後一課前席，原本我替他們『加操』，但當日掛著三號風球，所以改到有蓋的啟業籃球場，有隊員稱因交通問題未能出席，當然我不是怪責他們，但亦有住在荃灣、屯門及元朗等偏遠地區的隊員二話不說嚷著要出席，這就難免有比較。」這事最令嘉顯深刻。
而卓婷跟嘉顯想法一致：「當選隊員中，球技或陣容配合上未必最理想，能學習及展現出積極態度才最重要，這亦是我選人的準則。」
男子隊員：陳梓軒、羅嘉豪、梁卓楠、劉健霆接過球衣，組成「Ambitious」，誓要打入決賽；而陳君行、鄧光博、吳家希、周勇辰則組成「Distance」，向遙遠的見目標進發。
至於女子隊員：李穎恩、鄧穎思、關芷心、楊珮珮組成「Sparks」；廖嘉怡、蔡嘉瑩、陳詠瑜、龎紫晴組成「Zealous」，冀於20隊中脫穎而出。
這班「小巨人」是時候向高手們釋放內在無比能量。