三人籃球青年計劃育成記 （上篇） 　

正因如此，作為每年全港最受歡迎三人籃球賽事之一，Red Bull Half Court於今屆成立三人籃球青年訓練計劃(Red Bull Half Court Youth Workshop)，邀請31位年齡由16至22歲的年輕球員選拔，並提供為期一個月、專門針對三人籃球的訓練，更邀得兩位星級教練：香港籃球代表隊及東方龍獅球員梁嘉顯，以及2021 Red Bull Half Court全球亞軍成員卓婷帶領訓練。經過７月９日於屯門安定邨H.A.N.D.S「Red Bull主場」進行之選拔，入圍訓練的學員包括：男子組：劉健霆、梁卓楠、陳梓軒、陳君行、鄧光博、吳家希、劉大騰、陸竺昆、李浩天、歐陽灝賢、羅嘉豪、周勇辰、黃子康；而女子學員包括：李穎恩、關芷心、廖嘉怡、蔡嘉瑩、鄧穎思、楊珮珮、陳詠瑜、龎紫晴。

正因如此，作為每年全港最受歡迎三人籃球賽事之一，Red Bull Half Court於今屆成立三人籃球青年訓練計劃(Red Bull Half Court Youth Workshop)，邀請31位年齡由16至22歲的年輕球員選拔，並提供為期一個月、專門針對三人籃球的訓練，更邀得兩位星級教練：香港籃球代表隊及東方龍獅球員梁嘉顯，以及2021 Red Bull Half Court全球亞軍成員卓婷帶領訓練。經過７月９日於屯門安定邨H.A.N.D.S「Red Bull主場」進行之選拔，入圍訓練的學員包括：男子組：劉健霆、梁卓楠、陳梓軒、陳君行、鄧光博、吳家希、劉大騰、陸竺昆、李浩天、歐陽灝賢、羅嘉豪、周勇辰、黃子康；而女子學員包括：李穎恩、關芷心、廖嘉怡、蔡嘉瑩、鄧穎思、楊珮珮、陳詠瑜、龎紫晴。

正因如此，作為每年全港最受歡迎三人籃球賽事之一，Red Bull Half Court於今屆成立三人籃球青年訓練計劃(Red Bull Half Court Youth Workshop)，邀請31位年齡由16至22歲的年輕球員選拔，並提供為期一個月、專門針對三人籃球的訓練，更邀得兩位星級教練：香港籃球代表隊及東方龍獅球員梁嘉顯，以及2021 Red Bull Half Court全球亞軍成員卓婷帶領訓練。經過７月９日於屯門安定邨H.A.N.D.S「Red Bull主場」進行之選拔，入圍訓練的學員包括：男子組：劉健霆、梁卓楠、陳梓軒、陳君行、鄧光博、吳家希、劉大騰、陸竺昆、李浩天、歐陽灝賢、羅嘉豪、周勇辰、黃子康；而女子學員包括：李穎恩、關芷心、廖嘉怡、蔡嘉瑩、鄧穎思、楊珮珮、陳詠瑜、龎紫晴。

男子隊教練梁嘉顯形容最初接受這個「育成」任務，跟打比賽一樣心情緊張：「因為學員年紀跟自己差不遠，亦預期這個年齡會反叛，怕未能駕馭學員。第一次練習雖有學員遲到，但整體態度不錯，所有練習都盡力完成，可算鬆一口氣。」

男子隊教練梁嘉顯形容最初接受這個「育成」任務，跟打比賽一樣心情緊張：「因為學員年紀跟自己差不遠，亦預期這個年齡會反叛，怕未能駕馭學員。第一次練習雖有學員遲到，但整體態度不錯，所有練習都盡力完成，可算鬆一口氣。」

男子隊教練梁嘉顯形容最初接受這個「育成」任務，跟打比賽一樣心情緊張：「因為學員年紀跟自己差不遠，亦預期這個年齡會反叛，怕未能駕馭學員。第一次練習雖有學員遲到，但整體態度不錯，所有練習都盡力完成，可算鬆一口氣。」

教練們都深深明白，要於短短一個月將球技完全提升到另一層次的確很難，但可以肯定的事，現今三人籃球賽制主張外投，內線錯對防守所帶來的影響減少，只要練好外投，加上默契，不可能都變成可能。

教練們都深深明白，要於短短一個月將球技完全提升到另一層次的確很難，但可以肯定的事，現今三人籃球賽制主張外投，內線錯對防守所帶來的影響減少，只要練好外投，加上默契，不可能都變成可能。

教練們都深深明白，要於短短一個月將球技完全提升到另一層次的確很難，但可以肯定的事，現今三人籃球賽制主張外投，內線錯對防守所帶來的影響減少，只要練好外投，加上默契，不可能都變成可能。

對嘉顯及女子隊教練卓婷來說，挑戰豈只一個。共9課的訓練安排於逢星期三、六，由於學員來自不同學校、機構及組織，各自亦要出席其他球隊訓練及比賽，天又有不測之風雲，齊人練習從來不易。

對嘉顯及女子隊教練卓婷來說，挑戰豈只一個。共9課的訓練安排於逢星期三、六，由於學員來自不同學校、機構及組織，各自亦要出席其他球隊訓練及比賽，天又有不測之風雲，齊人練習從來不易。

對嘉顯及女子隊教練卓婷來說，挑戰豈只一個。共9課的訓練安排於逢星期三、六，由於學員來自不同學校、機構及組織，各自亦要出席其他球隊訓練及比賽，天又有不測之風雲，齊人練習從來不易。

公布名單當日，卓婷早就選定了心目中的「最佳八人」，相反嘉顯顯得惆悵：「我心目中已選定了六人，但還要於四位球員中取捨兩位，任何一個決定我都會不捨。」

公布名單當日，卓婷早就選定了心目中的「最佳八人」，相反嘉顯顯得惆悵：「我心目中已選定了六人，但還要於四位球員中取捨兩位，任何一個決定我都會不捨。」

公布名單當日，卓婷早就選定了心目中的「最佳八人」，相反嘉顯顯得惆悵：「我心目中已選定了六人，但還要於四位球員中取捨兩位，任何一個決定我都會不捨。」