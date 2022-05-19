三年一次放飛機 Red Bull Paper Wings三大組別冠軍誕生

三年一度的Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽，剛過去周末在奧地利舉行，分別由塞爾維亞、巴基斯坦及南韓選手榮膺最長飛行時間(Longest Airtime)、最遠飛行距離(Longest Distance)及花式飛行(Aerobatics)組別冠軍。集合來自60個國家的代表，最後分別由塞爾維亞選手Lazar Krstić、巴基斯坦的Rana Muhammad Usman Saeed及南韓的Seunghoon Lee脫穎而出。
為拋更遠奪冠軍 塞爾維亞選手三年增磅10公斤
先說最遠飛行距離及最長飛行時間的賽事，規則是參賽者只能以一張標準A4尺寸、重量不得超過100克的紙製作紙飛機，並不可撕、黏合、剪裁、釘裝或加重。
當中上屆2019年以52.28米屈居最長飛行距離組別亞軍的塞爾維亞選手Lazar Krstić，為這比賽增磅10公斤，就是為了提升個人力量，結果第一次試投便做出57.13米成績，第二次試投更再破紀錄至61.11米。
至於最長飛行時間組別，同樣在2012年曾參賽的巴基斯坦代表Rana Muhammad Usman Saeed，今屆終於一嘗冠軍滋味，在決賽以14.86秒贏得冠軍，而他在初賽的成績更強勁，是16.39秒，打破了賽事紀錄。
香港代表未能出席 南韓老師贏花式飛行組別
至於花式飛行組別，規則是參加者需於60秒內表演，紙的材質、大小、加工技巧以及輔助用材料不受限制，由評判以參賽者的創意、紙飛機的整體飛行表現來評分。而香港也於早前舉行網上賽事，參賽者以不多於30秒影片參賽，最後由就讀樹仁大學新傳系的何詠賢成為香港區冠軍，她在賽後提到摺飛機看似簡單，但其實有很大學問：「摺紙的角度、力度都十分講究，當中涉及不少科學原理。」可惜21歲的她沒有足夠假期而未能出席世界賽，和其他高手同場較量。
而這組別最終由南韓科學老師Seunghoon Lee贏得冠軍，決賽以「踢死兔」出場，再以旋轉、迴旋的飛機花式，以及製作出會拍翼的紙飛機，而奪得評判歡心，賽後他更向女友求婚，令這決賽過程更讓人印象深刻。
花式飛行(Aerobatics)
冠軍Seunghoon Lee (南韓) 46分
亞軍Seng Fatt Beh (中華台北) 42分
季軍Taiga Kimura (日本) 41分
最遠飛行距離(Longest Distance)
冠軍Lazar Krstić (塞爾維亞), 61.11米
亞軍Yicheng Sun (英國) 57.07米
季軍Abduaziz Omonillaev (烏茲別克), 54.82米
最長飛行時間(Longest Airtime)
冠軍Rana Muhammad Usman Saeed (巴基斯坦), 14.86秒
亞軍Esteban Neira (智利), 12.99秒
季軍Dimitri Dimitrev (摩爾多瓦) 12.29秒