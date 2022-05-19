三年一次放飛機 Red Bull Paper Wings三大組別冠軍誕生

三年一度的Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽，剛過去周末在奧地利舉行，分別由塞爾維亞、巴基斯坦及南韓選手榮膺最長飛行時間(Longest Airtime)、最遠飛行距離(Longest Distance)及花式飛行(Aerobatics)組別冠軍。集合來自60個國家的代表，最後分別由塞爾維亞選手Lazar Krstić、巴基斯坦的Rana Muhammad Usman Saeed及南韓的Seunghoon Lee脫穎而出。

為拋更遠奪冠軍 塞爾維亞選手三年增磅10公斤

先說最遠飛行距離及最長飛行時間的賽事，規則是參賽者只能以一張標準A4尺寸、重量不得超過100克的紙製作紙飛機，並不可撕、黏合、剪裁、釘裝或加重。

當中上屆2019年以52.28米屈居最長飛行距離組別亞軍的塞爾維亞選手Lazar Krstić，為這比賽增磅10公斤，就是為了提升個人力量，結果第一次試投便做出57.13米成績，第二次試投更再破紀錄至61.11米。

至於最長飛行時間組別，同樣在2012年曾參賽的巴基斯坦代表Rana Muhammad Usman Saeed，今屆終於一嘗冠軍滋味，在決賽以14.86秒贏得冠軍，而他在初賽的成績更強勁，是16.39秒，打破了賽事紀錄。

香港代表未能出席 南韓老師贏花式飛行組別

香港代表未能出席 南韓老師贏花式飛行組別 © Red Bull

至於花式飛行組別，規則是參加者需於60秒內表演，紙的材質、大小、加工技巧以及輔助用材料不受限制，由評判以參賽者的創意、紙飛機的整體飛行表現來評分。而香港也於早前舉行網上賽事，參賽者以不多於30秒影片參賽，最後由就讀樹仁大學新傳系的何詠賢成為香港區冠軍，她在賽後提到摺飛機看似簡單，但其實有很大學問：「摺紙的角度、力度都十分講究，當中涉及不少科學原理。」可惜21歲的她沒有足夠假期而未能出席世界賽，和其他高手同場較量。

而這組別最終由南韓科學老師Seunghoon Lee贏得冠軍，決賽以「踢死兔」出場，再以旋轉、迴旋的飛機花式，以及製作出會拍翼的紙飛機，而奪得評判歡心，賽後他更向女友求婚，令這決賽過程更讓人印象深刻。

花式飛行(Aerobatics) © Red Bull

花式飛行(Aerobatics)

冠軍Seunghoon Lee (南韓) 46分

亞軍Seng Fatt Beh (中華台北) 42分

季軍Taiga Kimura (日本) 41分

最長飛行時間(Longest Airtime) © Red Bull

最遠飛行距離(Longest Distance)

冠軍Lazar Krstić (塞爾維亞), 61.11米

亞軍Yicheng Sun (英國) 57.07米

季軍Abduaziz Omonillaev (烏茲別克), 54.82米

為拋更遠奪冠軍 塞爾維亞選手三年增磅10公斤 © Red Bull

最長飛行時間(Longest Airtime)

冠軍Rana Muhammad Usman Saeed (巴基斯坦), 14.86秒

亞軍Esteban Neira (智利), 12.99秒

季軍Dimitri Dimitrev (摩爾多瓦) 12.29秒