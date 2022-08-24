不想外出 炎夏中跑者在室內做的訓練

不少跑步初學者都會覺得跑步就只是跑步，跑步就是在做訓練，刻意去鍛練肌肉太重反而會跑得不夠快？其實跑步除了練跑外，力量訓練等輔助運動也很重要，這樣才可以跑得更遠更久，也可以增加肌肉與關節的力量，降低受傷風險。趁不想外出的日子，就可以做這些訓練。

室內訓練也要熱身

Anderon Primo: Lunges 3 © Juliana Vaz

說到要預防受傷，在做訓練前做好熱身很重要。在家中可以做多項不同的熱身動作，包括弓箭步行走(Walking lunges)、側向交叉步(Carioca)、抱膝(Knee hugs)、拉腳踝(Ankle pulls)、高抬膝(High knees)、踢臀前進(Butt kicks)、直腿前踢(Straight-leg kicks)、側滑步(Lateral shuffle)。如果不明白這些動作的正確要求，在網上有大量影片可以作參考。

三種訓練改良跑步表現

有健身的話，可能你都聽過肌力訓練、重量訓練和阻力訓練，其實對跑者也很有幫助。首先肌力訓練顧名思義就是要增加肌肉量；而重量訓練就用「負重」來鍛鍊肌肉，這個就需要輔助器具如啞鈴；還有就是阻力訓練，用阻力進行不同動作，增加肌肉收縮及延展的張力，這個可以購買彈力帶在室內進行。

深蹲防受傷 躺著做訓練

Plank © Sabage Training

至於在室內做的訓練，對跑者來說絕不陌生的動作定必是深蹲，這個動作比較靜態，最適合在家中做，而且亦不會發出噪音，不用舖瑜伽墊也不用怕為樓下帶來噪音，而且亦能強化跑步最重要的腿部和臀部肌群。還有就是農夫走路(Farmer walk)這動作，亦可以鍛鍊容易受傷的臀大肌、小腿，有效穩定跑姿、延長耐力。

Step one: it's easy to see where the dead bug gets its name from © Alan Milway

之後就是核心訓練，當中包括平板支撐(Plank)、死蟲式(Deadbug)、超人式(Superman)、臀橋式(Glute-bridge)等動作，能有效訓練核心肌群。有穩定軀幹才能避免跑步時身體無法維持良好跑姿。

Beckenheben - Zoi Sadowski-Synnott - Red Bull Fit 2019. © Roy Schott

除了下半身及核心肌肉，上半身其實也要訓練，因為雙手擺臂也是跑步的重要動作，用來帶動身體向前。要有效令擺手動作做得更好，可加強肩部、背部、胸部等上半身肌肉，可在室內做掌上壓，如有啞鈴則可以做仰臥胸推，還有三角肌訓練也不能少。