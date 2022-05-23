世一跳繩高手何柱霆 挑戰Fire Dragon跳火繩：要挑戰別人未做過的

何柱霆畢業於香港專業教育學院，修讀運動教練學高級文憑。小學二年級時被老師挑選成為跳繩班成員，小學五年級已經奪得香港跳繩分齡賽十一歲或以下男子組個人總冠軍。到12歲首次代表中國香港跳繩總會(繩總)參加亞洲跳繩比賽奪得男子初級組團體總成績冠軍，更曾經連續兩屆世界跳繩錦標賽個人賽世界冠軍，在世界跳繩錦標賽奪得超過20面金牌。

何柱霆畢業於香港專業教育學院，修讀運動教練學高級文憑。小學二年級時被老師挑選成為跳繩班成員，小學五年級已經奪得香港跳繩分齡賽十一歲或以下男子組個人總冠軍。到12歲首次代表中國香港跳繩總會(繩總)參加亞洲跳繩比賽奪得男子初級組團體總成績冠軍，更曾經連續兩屆世界跳繩錦標賽個人賽世界冠軍，在世界跳繩錦標賽奪得超過20面金牌。

何柱霆畢業於香港專業教育學院，修讀運動教練學高級文憑。小學二年級時被老師挑選成為跳繩班成員，小學五年級已經奪得香港跳繩分齡賽十一歲或以下男子組個人總冠軍。到12歲首次代表中國香港跳繩總會(繩總)參加亞洲跳繩比賽奪得男子初級組團體總成績冠軍，更曾經連續兩屆世界跳繩錦標賽個人賽世界冠軍，在世界跳繩錦標賽奪得超過20面金牌。