世一跳繩高手何柱霆 挑戰Fire Dragon跳火繩：要挑戰別人未做過的

何柱霆畢業於香港專業教育學院，修讀運動教練學高級文憑。小學二年級時被老師挑選成為跳繩班成員，小學五年級已經奪得香港跳繩分齡賽十一歲或以下男子組個人總冠軍。到12歲首次代表中國香港跳繩總會(繩總)參加亞洲跳繩比賽奪得男子初級組團體總成績冠軍，更曾經連續兩屆世界跳繩錦標賽個人賽世界冠軍，在世界跳繩錦標賽奪得超過20面金牌。
焫著自己 邊跳火繩邊著火
看完Timothy的威水史，你和我都可能覺得他已經站過在跳繩界別頂峰。不過Timothy卻有不同看法：「對我來說極限和無限是同一件事，極限就是無盡。因為未做過都不知道自己突不突破到極限。就好像保特一樣，他創出9秒58這紀錄前，沒有人知道人類跑一百米可以去到幾快。作為運動員。我自覺這數年已經是自己步入最巔峰的時期，但我仍然有信心現在的我還可以超越自己，因為自己要保持有可以超越自己的想法，才能突破極限。」於是，他構思了這次挑戰：「今次挑戰分了三個部份，第一部份就是我和巨型屏幕背景互動；第二部份就是用發光繩跳；第三部份挑戰今次重點，要跳火繩，而且會燒著自己！」
最重要是勇氣 接火繩怕被燒傷
說到訓練，Timothy經過幾個階段，首先要用沒有著火的繩練習，之後準備正式以火繩跳：「第一步係要踩著著火的火繩，感受一下那熱力。」還要挑戰自己的勇氣和膽量：「練習火繩的最大困難就是勇氣，當中一個拋起火繩接住的動作，因為接不到就會燒到自己的手，所以需要很相信自己才做到。」
Timothy自己之前也跳過火繩，更絕非跳火繩的第一人，於是他想做一些別一未做過的事：「挑戰就是要做一些自己本身未做到或未做過的事，跳出舒適圈。」就是連自己也要著火！
說的著火，就是連自己雙腳也著火！至於有多驚險多壯觀，就要看完成挑戰的影片！未有人做過的挑戰，即將由我們香港的本地高手演繹出來，「敬請期待！」