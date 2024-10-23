九龍背景再現遊戲界 《Silent Hill》製作者下月推新遊戲香港打怪　

香港作背景的遊戲，好耐以前都已經有，當年《GT》有香港賽道，之後又有《Sleeping Dogs》，近排亦再有賽車遊戲玩香港島賽道......今次遊戲背景就是「九龍」(雖然遊戲內稱為Kowlong)，但製作人在之前的訪問亦說明是以80、90年代的九龍作背景再改建，所以香港人玩起來，應該更有親切感。遊戲內更有名為「亡咀(Mong Tsui)」的地區，似乎是旺角加尖沙咀的混合體，至於會否像《Sleeping Dogs》一樣有大量廣東話配音，製作人之前亦提到，主要角色配音會是英語為主，但街上路人以及背景雜聲中都會有廣東話.......希望今次不會「眼前一黑」咁離地啦。

畫面不夠華麗 滲出懷舊恐怖感

畫面不夠華麗 滲出懷舊恐怖感 © SLITTERHEAD

遊戲創作者外山圭一郎都好出名，在大公司時製作過不少著名恐怖遊戲，之後離巢成立遊戲工作室Bokeh Game Studio。遊戲早於2021年已經在The Game Awards 2021公開，因為奇幻氣氛，而獲得不少關注。至於遊戲名字《野狗子：裂頭怪》，則參考中國文學《聊齋志異·第一卷·野狗》中怪物的稱呼。不過今次並非純粹恐怖遊戲，而是定位動作冒險遊戲，應該可以吸引更多玩家。

老實說，並非3A級大作，看到預告及戰鬥畫面，甚至播片內容，都有點粗糙，直接點說，不像是新世代遊戲，更有前代甚或前前代遊戲的感覺。勉強一點說，這亦算勾起當年《SIREN》或《Silent Hill》的恐怖感。至於戰鬥系統，則包括「凝血武器」、「附身」和「反擊」，說到「附身」，有網民說想起《Parasite Eve》系列《The 3rd Birthday》，也有說想到漫畫《寄身獸》，製作人外山圭一郎亦坦言，自己創作這遊戲時，靈感亦有點來自漫畫《殺戮都市(Gantz)》、《寄生獸》和《東京喰種》。

九龍黑夜 街頭打怪物

九龍黑夜 街頭打怪物 © SLITTERHEAD

《野狗子：裂頭怪》的故事是霓虹燈光街巷之中出現無形的「憑鬼」、狩獵啃食大腦的魔物「野狗子」。玩家就是失去記憶和肉體的「憑鬼」，目標就是殲滅那些擬態成人類的怪物「野狗子」。期間需要尋找能夠成為夥伴的「稀少體」人類，潛入、跟蹤危險組織，運用「血之力」戰鬥，一邊追尋自身的記憶，以及解開「野狗子」出現的謎團。

說到遊戲中出現的香港古舊建築及霓虹燈招牌，製作人亦多次來港作資料搜集，他亦提到隨住社會進步，霓虹燈招牌幾近絕跡，實在令人感到寂寞。所以他希望在遊戲中重現這些風景，亦是初開始製作這遊戲的其中一個原因。

戰鬥系統講戰術 主角有黑幫有「娟姐」好貼地

戰鬥系統講戰術 主角有黑幫有「娟姐」好貼地 © SLITTERHEAD

早前廠方公開多段影片，當中看到登場角色，包括有黑幫組織「金麒麟」經營之賣淫集團的一名娼婦。還有夜總會「風花月」的負責人，亦是賣淫組織的頭目「娟姐」，稱呼都好貼地。也有和狗相伴的露宿者。如果以80、90年代來說，設定都算合理。

至於戰鬥系統，主角等憑鬼可以使用被附身者的血液來生成凝血武器攻擊，有連招亦有防禦鍵，會有反擊系統及閃避動作，當連續成功反擊時會觸發「血時」，時間流動會變慢，即是近年不少遊戲中都會出現的「慢動作」情況。而在血時期間進行附身，限制時間更將會延長。

當受到敵人攻擊體力減少時，則可以通過附身轉移到其他人類身上，不過普通人身體脆弱，極易死亡，所以更需要運用不同技巧及戰術，才能逆轉戰局。