任天堂下半年作品大集合　《薩爾達傳說》新作《DQ III》重製最吸引

任天堂在發佈會舉行前已說明今次不會有關於新一代主機的資訊，但在今個財政年度內就會公佈新主機。未有新機，Switch仍然好多遊戲玩，例如《薩爾達傳說》、《超級瑪利歐派對》新作，重製方面亦都有令人期待《勇者鬥惡龍III》。
新作大集合：
《瑪利歐＆路易吉RPG 兄弟齊航！》
發售日期：2024年11月14日
在前作推出9年後，《瑪利歐＆路易吉RPG》系列再有新作，遊戲中還有碧姬公主、庫巴等經典角色登場，戰鬥方式有動作元素，也有QTE指令。
《薩爾達傳說 智慧的再現》
發售日期：2024年9月26日
《薩爾達傳說 智慧的再現》(ゼルダの伝説 知恵のかりもの)，今次《薩爾達》主角終於係薩爾達公主，遊戲畫面玩3D黏土風格，而且還會有特別版主機推出。
《超級瑪利歐派對 空前盛會》
發售日期：2024年10月17日
去到年尾，又有長假期，又係時候準備定Party類遊戲和朋友玩。新作有超過110種小遊戲，而且就算不見面，亦支援最多20人同時競賽的線上模式。
《Metroid Prime 4: Beyond》
發售日期：2025年
2017年已經公開，《Metroid Prime》系列第四代遊戲終於確定下年推出，名為《Metroid Prime 4: Beyond》，似乎是第一身射擊為主。
《勇者鬥惡龍III》重製版
發售日期：2024年11月14日
《勇者鬥惡龍 III》(Dragon Quest III)可說是這「國民RPG」系列中口碑極佳的一款，而且今次重製只是2D高清化，保留了原汁原味感覺。遊戲還有PS5/Xbox版本。
《Romancing Saga 2 Revenge of The Seven》重製版
發售日期：2024年10月24日
另一隻Enix Square經典作品重製版，原作是1993年一隻RPG，骨灰級機迷應該超級期待！
《MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics》
發售日期：2024年
遊戲包含The Punisher(1993)、X-Men: Children of the Atom(1994)、Marvel Super Heroes(1995)、X-Men vs. Street Fighter (1996)、Marvel Super Heroes vs. Street Fighter (1997)、Marvel vs. Capcom: Clash of the Super Heroes (1998)、Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (2000)。還會有PS5版本。
《通靈戰士 幽靈艦隊與消失的英雄》
發售日期：2025年
《通靈戰士 幽靈艦隊與消失的英雄》(ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄)，是2004年發售首作的《通靈戰士》SRPG遊戲系列最新作。由日本一Software開發，還會登陸PC、PS5和PS4平台。
《魔導少年2》
發售日期：2024 年冬季
光榮旗下工作室GUST新作《魔導少年2》(FAIRY TAIL2)。是2020年7月推出的《FAIRY TAIL》續篇，還會有PS5、PS4、Steam版本。
《HUNDRED LINE -最終防衛学園-》
發售日期：2025年初
新作日系戰略遊戲。
《Hello Kitty Island Adventure》
發售日期：2025年
粉絲向作品。
《Donkey Kong Returns HD》
發售日期：2025年1月16日
《FARMAGIA》
發售日期：2024年11月1日
FARMAGIA(ファーマギア)是真島浩擔任角色設計的完全新作動作遊戲。
《Luigi's Mansion 2 HD》
發售日期：2024年6月27日
《LEGO HORIZON ADVENTURES》
發售日期：2024年冬季
《FANTASIAN Neo Dimension》
發售日期：2024年冬季
《かまいたちの夜×3》
發售日期：2024 年 9 月 19 日
《New 電波人間のRPG FREE》
發售日期：2024 年 7 月 22 日
《Eggy Party》
發售日期：2024 年 7 月 19 日
《逆轉檢事1&2合籍 》
發售日期：2024 年 9 月 6 日
《Nintendo World Championships》
發售日期：2024 年 7 月 18 日