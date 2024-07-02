任天堂下半年作品大集合　《薩爾達傳說》新作《DQ III》重製最吸引

任天堂在發佈會舉行前已說明今次不會有關於新一代主機的資訊，但在今個財政年度內就會公佈新主機。未有新機，Switch仍然好多遊戲玩，例如《薩爾達傳說》、《超級瑪利歐派對》新作，重製方面亦都有令人期待《勇者鬥惡龍III》。

任天堂在發佈會舉行前已說明今次不會有關於新一代主機的資訊，但在今個財政年度內就會公佈新主機。未有新機，Switch仍然好多遊戲玩，例如《薩爾達傳說》、《超級瑪利歐派對》新作，重製方面亦都有令人期待《勇者鬥惡龍III》。

任天堂在發佈會舉行前已說明今次不會有關於新一代主機的資訊，但在今個財政年度內就會公佈新主機。未有新機，Switch仍然好多遊戲玩，例如《薩爾達傳說》、《超級瑪利歐派對》新作，重製方面亦都有令人期待《勇者鬥惡龍III》。

在前作推出9年後，《瑪利歐＆路易吉RPG》系列再有新作，遊戲中還有碧姬公主、庫巴等經典角色登場，戰鬥方式有動作元素，也有QTE指令。

在前作推出9年後，《瑪利歐＆路易吉RPG》系列再有新作，遊戲中還有碧姬公主、庫巴等經典角色登場，戰鬥方式有動作元素，也有QTE指令。

在前作推出9年後，《瑪利歐＆路易吉RPG》系列再有新作，遊戲中還有碧姬公主、庫巴等經典角色登場，戰鬥方式有動作元素，也有QTE指令。