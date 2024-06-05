任天堂Switch後繼機公佈在即　下年發售疑似規格流出

之前曾有過不少傳聞，例如新機會名為「Switch Attach」，又指任天堂申請了雙屏幕摺機專利，又有說新機名為「Nintendo Super Play」，上年更有指遊戲主機會在今年年初發售。隨著時間過去，傳聞就只是傳聞，不過任天堂官方都終於確定新機會於今個財政年度公開。

屏幕升級 手掣用磁吸

在最新的傳聞爆料中，這個可信性似乎最高，據《NINTENDO EVERYTHING》引述西班牙媒體報導，Switch新機屏幕會達到8吋，解析度亦終於上到1080P。而主機配備的操控手掣Joy-Con，則會變成磁吸，不再利用舊有的軌道方式。當然這樣就令人懷疑堅固程度，在遊戲過程中會否甩掉？說到Joy-Con，情報亦指新手掣會加入新按鍵。

雖然有新手掣，但消息指新機繼續支援舊Joy-Con及Nintendo Switch Pro控制器，舊Joy-Con主要支援體感遊玩功能。

支援4K畫質 預定2025年發售《Monster Hunter》新作護航

支援4K畫質 預定2025年發售《Monster Hunter》新作護航 © Internet

每代新主機推出前，玩家都會很關心新一代主機能否玩到上一代遊戲軟件。據消息指，Switch新機就會有卡槽可插入舊遊戲遊玩。而充電座則會保留Type-C插口，可以連接電視支援4K畫質。

至於推出日期，以任天堂一向作風，由宣佈到推出發售的日期不會相差太遠，所以如果今年內公佈，下年推出的機會則很大，而提到首發遊戲陣容，更有傳聞護航作品會包括獨佔的《Monster Hunter》正統續作。

SONY陣營 PS5 Pro亦即將公佈

SONY陣營 PS5 Pro亦即將公佈 © SIE

除了任天堂新主機，另一傳聞已久的新版主機PS5 Pro亦有指會在近日公開。雖然剛過去的線上發佈會未見新消息，但有指發佈會中公佈了新作《ASTRO BOT》，而因為《ASTRO BOT》每款遊戲都是以善用新主機功能為主題玩法，所以《ASTRO BOT》新作似乎就是會和PS5 Pro新機同步推出。

而網上亦流傳不少PS5 Pro的規格，當中包括採用8核Zen2處理器，支援3.85GHz高頻模式。GPU算繪速度提升45%，光線追蹤性能亦提升至3倍。RAM 16GB，記憶體頻寬提升28%至576GB/s，而遊戲可用記憶體則增加1.2GB。