何柱霆跳火繩危機背後 港產片武術指導梁博恩大有來頭
世界跳繩冠軍何柱霆(Timothy)跳火繩跳到火燒身的影片，大家看過了吧？驚訝Timothy的技術和膽量之外，玩火始終屬危險動作，挑戰、拍攝背後當然要有強大支援。找來有 23年武術指導經驗的特技師傅梁博恩協助，而這位曾經參與拍攝不少電影的武術指導更稱讚Timothy：「直頭可做特技人級別。」
23年經驗 拍過大量港產片
從事特技行業已經23年的武術指導梁博恩，曾經參與過《魔警》中天橋被炸一幕，亦在《線人》做過金剛替身全身被火燒，還有《逆戰》中裝甲車爆炸被燒著彈出車一幕，也有他參與。今次和香港跳繩運動員何柱霆合作，策劃跳火繩火燒身場面，他表示很合拍：「Timothy是一位運動員，體能、耐力都比平常人好，我們更易夾。而且火燒完全沒影響他本身跳火繩的表演，火燒著還能做出一系列高難度的跳繩動作，真的十分利害！而且他十分聽話，跟足我們的指示，做足所有程序，沒有錯漏，所以這次表演大家都可達到最安全而最好表演效果。」
兩個月籌備時間 防表演者死忍灼傷
為了拍攝今次挑戰，梁博恩事前已做了不少準備工夫：「事前要準備場地採排，亦要分析運動員的動作，以及可接受的火燒程度。」當然還有安全裝備：「當中包括要準備防火衣、防火物料及消防設備。籌備時間用了大約兩個月。」而說到玩火，梁博恩說要更加小心：「始終表演者會著火，而且正式拍攝火勢會比採排時更大，始終怕熱力影響表演者動作。而且因為下半身著火會產生濃煙，亦擔心表演者吸入濃煙有不適或暈倒。同時亦要好好計算表演者防火衣、防火漿的耐熱時間，不能讓表演者死忍著繼續表演而灼傷。」至於拍攝時，在場亦做好救火準備：「我們有3位滅火人員，4支滅火筒、噴水器、濕麻包袋，要打醒100%精神，隨時救火 。」除了Timothy的努力，背後還有專業團隊作後盾支援，才能順利完成這次挑戰。