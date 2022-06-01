何柱霆跳火繩危機背後 港產片武術指導梁博恩大有來頭

從事特技行業已經23年的武術指導梁博恩，曾經參與過《魔警》中天橋被炸一幕，亦在《線人》做過金剛替身全身被火燒，還有《逆戰》中裝甲車爆炸被燒著彈出車一幕，也有他參與。今次和香港跳繩運動員何柱霆合作，策劃跳火繩火燒身場面，他表示很合拍：「Timothy是一位運動員，體能、耐力都比平常人好，我們更易夾。而且火燒完全沒影響他本身跳火繩的表演，火燒著還能做出一系列高難度的跳繩動作，真的十分利害！而且他十分聽話，跟足我們的指示，做足所有程序，沒有錯漏，所以這次表演大家都可達到最安全而最好表演效果。」