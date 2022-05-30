何柱霆跳火繩引火自強 世界跳繩冠軍成功挑戰On Fire！
夏天到來，熱辣辣仲玩火？世界跳繩冠軍、香港運動員何柱霆(Timothy)就跳繩趁熱！挑戰跳火繩當然未夠火氣，還要挑戰未有人做過的火燒身跳火繩！經過不斷排練，以及專業特技人指導，記錄的影片亦正式公開，無懼火焰熱度，發揮香港人冒險精神，就是能人所不能！立刻睇片！
要真正做到超越自己，你起碼要有想超越自我的心態。
兩屆世界冠軍挑戰極限：仲正過贏比賽冠軍
曾經連續兩屆世界跳繩錦標賽個人賽世界冠軍，以為已經到極限？Timothy說他的極限就是無限，發揮運動員本能，今次挑戰無人做過的項目：「作為運動員，這幾年我已到達最巔峰時期，不過，我認為現在的我還可以超越自己，因為要真正做到超越自己，你起碼要有想超越自我的心態。」而今次玩的，就是跳火繩，而且連自己都熱到著火！
先說結果，Timothy成功挑戰後，拍攝後接受訪問就表示：「最驚險部份是發現火越燒越旺，燒到上頸，不過我知道背後有很大支援，不會有危險，所以可以放膽去做。」而且完成後超有成功感：「真係仲正過贏比賽冠軍，燒完手腳都好熱，未試過真的不知道自己可以做到。完成這件事後，給我的啟示，就是甚麼新事物都要先試試才知道做不做到！」
未有人做過的創舉 年頭開始籌備
不同他之前已跳過螢光繩及火繩，不只跳的繩著火，他自己都要燒著來跳。「我未見過其他人這樣跳，希望大家看到這條片段便會驚嘆，這就是Timothy何柱霆，就是燒著的那位！」今次Timothy的表演分為3個部份，配合歌曲以及背後螢幕的影像互動，再來跳發光繩，熱身過後就是重頭戲，跳火繩跳到著火！
而協助Timothy挑戰這創舉的，還有武術指導、特技師傅梁博恩，先在這裏簡單介紹，梁師傅參與過多部著名電影的特技製作，包括《魔警》、《線人》、《逆戰》等，他表示Timothy作為運動員而非特技人，表現已經很好，而且在過程中他們亦做足安全措施，例如拍攝時更安排了3位滅火人員駐場，準備了4支滅火筒、噴水器、濕麻包袋等等安全設備。而最危險部份是真正拍攝時比排練時的火勢會更大，更有可能吸入濃煙影響表現，梁師傅說：「他下半身會着火會產生濃煙，亦憂慮他會吸入濃煙感到不適或暈倒，亦害怕防火衣、防火槳過了耐熱時間，表演者會死忍著熱力繼續表演而灼傷，所以，一切安全措施是絕對不容馬虎的。」
今次Timothy跳出舒適圈，為自己帶來更大挑戰：「因為自己要保持有可以超越自己的想法。挑戰就是要做一些自己本身未做到或未做過的事！」香港人撐香港運動員，我們只要慢慢欣賞，就已經是最佳的支持！