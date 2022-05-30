何柱霆跳火繩引火自強 世界跳繩冠軍成功挑戰On Fire！

曾經連續兩屆世界跳繩錦標賽個人賽世界冠軍，以為已經到極限？Timothy說他的極限就是無限，發揮運動員本能，今次挑戰無人做過的項目：「作為運動員，這幾年我已到達最巔峰時期，不過，我認為現在的我還可以超越自己，因為要真正做到超越自己，你起碼要有想超越自我的心態。」而今次玩的，就是跳火繩，而且連自己都熱到著火！

曾經連續兩屆世界跳繩錦標賽個人賽世界冠軍，以為已經到極限？Timothy說他的極限就是無限，發揮運動員本能，今次挑戰無人做過的項目：「作為運動員，這幾年我已到達最巔峰時期，不過，我認為現在的我還可以超越自己，因為要真正做到超越自己，你起碼要有想超越自我的心態。」而今次玩的，就是跳火繩，而且連自己都熱到著火！

曾經連續兩屆世界跳繩錦標賽個人賽世界冠軍，以為已經到極限？Timothy說他的極限就是無限，發揮運動員本能，今次挑戰無人做過的項目：「作為運動員，這幾年我已到達最巔峰時期，不過，我認為現在的我還可以超越自己，因為要真正做到超越自己，你起碼要有想超越自我的心態。」而今次玩的，就是跳火繩，而且連自己都熱到著火！

先說結果，Timothy成功挑戰後，拍攝後接受訪問就表示：「最驚險部份是發現火越燒越旺，燒到上頸，不過我知道背後有很大支援，不會有危險，所以可以放膽去做。」而且完成後超有成功感：「真係仲正過贏比賽冠軍，燒完手腳都好熱，未試過真的不知道自己可以做到。完成這件事後，給我的啟示，就是甚麼新事物都要先試試才知道做不做到！」

先說結果，Timothy成功挑戰後，拍攝後接受訪問就表示：「最驚險部份是發現火越燒越旺，燒到上頸，不過我知道背後有很大支援，不會有危險，所以可以放膽去做。」而且完成後超有成功感：「真係仲正過贏比賽冠軍，燒完手腳都好熱，未試過真的不知道自己可以做到。完成這件事後，給我的啟示，就是甚麼新事物都要先試試才知道做不做到！」

先說結果，Timothy成功挑戰後，拍攝後接受訪問就表示：「最驚險部份是發現火越燒越旺，燒到上頸，不過我知道背後有很大支援，不會有危險，所以可以放膽去做。」而且完成後超有成功感：「真係仲正過贏比賽冠軍，燒完手腳都好熱，未試過真的不知道自己可以做到。完成這件事後，給我的啟示，就是甚麼新事物都要先試試才知道做不做到！」

不同他之前已跳過螢光繩及火繩，不只跳的繩著火，他自己都要燒著來跳。「我未見過其他人這樣跳，希望大家看到這條片段便會驚嘆，這就是Timothy何柱霆，就是燒著的那位！」今次Timothy的表演分為3個部份，配合歌曲以及背後螢幕的影像互動，再來跳發光繩，熱身過後就是重頭戲，跳火繩跳到著火！

不同他之前已跳過螢光繩及火繩，不只跳的繩著火，他自己都要燒著來跳。「我未見過其他人這樣跳，希望大家看到這條片段便會驚嘆，這就是Timothy何柱霆，就是燒著的那位！」今次Timothy的表演分為3個部份，配合歌曲以及背後螢幕的影像互動，再來跳發光繩，熱身過後就是重頭戲，跳火繩跳到著火！

不同他之前已跳過螢光繩及火繩，不只跳的繩著火，他自己都要燒著來跳。「我未見過其他人這樣跳，希望大家看到這條片段便會驚嘆，這就是Timothy何柱霆，就是燒著的那位！」今次Timothy的表演分為3個部份，配合歌曲以及背後螢幕的影像互動，再來跳發光繩，熱身過後就是重頭戲，跳火繩跳到著火！